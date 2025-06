Pérez onthult balend Red Bull, Marko openbaart updates voor Verstappen | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport, gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag kwam de FIA met het persconferentieschema voor de donderdag in Oostenrijk, gaf Helmut Marko een interview waarin hij in besloot te gaan op aanstaande updates van Red Bull, gingen bekende personen uit de autosportwereld in op de vraag wie de beste acteur in F1 was en deed Sergio Pérez een boekje open over zijn vertrek bij Red Bull. Dit is de GPFans Recap van 25 juni.

Pérez wijst naar Red Bull: "Weet dat ze diep van binnen spijt hebben"

Hoewel Sergio Pérez van mening is dat hij nog altijd bij Red Bull Racing had moeten zitten, vindt hij niet dat het Oostenrijkse team hem excuses verschuldigd is na zijn ontslag aan het einde van het seizoen. De Mexicaan blikt daarnaast terug op de samenwerking met Max Verstappen en stelt dat weinig mensen begrijpen hoe goed zijn voormalig teamgenoot werkelijk is. Meer lezen over wat Pérez te zeggen heeft over zijn vertrek bij Red Bull en hoe mensen binnen het team daarover denken? Klik hier!

Red Bull neemt updates voor thuisrace mee: "Als ook dat niet werkt"

Red Bull Racing pakt groots uit voor het thuisweekend van het Oostenrijkse team, en dr. Helmut Marko onthult dat er updates worden meegenomen. Toch is er soms nog een verschil tussen wat de data in de windtunnel laat zien en wat er daadwerkelijk op de baan gebeurt. Daarom houdt de adviseur van Red Bull nog een slag om de arm. Meer lezen over wat Red Bull te zeggen heeft over de upgrades die het team mee gaat nemen richting Oostenrijk en Silverstone? Klik hier!

Pérez over geweigerde teamorder Verstappen: 'Dat bleef in Max zijn hoofd zitten'

Daar waar Sergio Pérez in 2021 nog werd bestempeld als de Mexicaanse minister van Defensie voor Max Verstappen tijdens de Grand Prix van Abu Dhabi, weigerde Verstappen een jaar later in Brazilië een teamorder op te volgen voor 'Checo'. In de podcast Desde el Paddock gaat de Mexicaanse coureur hierop in. Meer lezen over wat Pérez over de desbetreffende teamorders te zeggen had en waarom hij lovend is over Verstappen? Klik hier!

Verstappen 'beste acteur' van Formule 1: 'Hij liegt dat hij barst'

Donderdag 26 juni is het zover, want de langverwachte Formule 1-film met Brad Pitt in de hoofdrol draait vanaf dan in de bioscoop. Afgelopen dinsdag waren enkele prominenten uit de Formule 1-wereld uitgenodigd voor de première en GPFans vroeg hen wie volgens hen de beste acteur van de grid is. Meer lezen over wie de analisten en bekende Nederlanders allemaal de beste acteur in F1 vinden? Klik hier!

Verstappen doet oproep aan 'Orange Army' richting Oostenrijk: 'Dat is altijd geweldig'

Max Verstappen heeft vooruitgeblikt op het raceweekend van de F1 Grand Prix van Oostenrijk. De Nederlander doet een oproep aan de 'Orange Army' en stelt dat hij met Red Bull Racing tussen de race in Canada en nu hard heeft gewerkt. Meer lezen over wat Verstappen te zeggen heeft op het aanstaande weekend in Oostenrijk? Klik hier!

Persconferentie Oostenrijk: Verstappen verschijnt in perszaal, ook Hadjar mag zich melden

Aankomend weekend gaat de double header van start, met de eerste race in Oostenrijk en een week later de afsluiter in Silverstone. Voor de thuisrace van Red Bull Racing is Max Verstappen door de FIA uitgenodigd om deel te nemen aan de persconferentie op donderdag. Meer lezen over wie er donderdag in Spielberg allemaal bij zullen zijn tijdens de persconferenties? Klik hier!

