Hoewel Sergio Pérez van mening is dat hij nog altijd bij Red Bull Racing had moeten zitten, vindt hij niet dat het Oostenrijkse team hem excuses verschuldigd is na zijn ontslag aan het einde van het seizoen. De Mexicaan blikt daarnaast terug op de samenwerking met Max Verstappen en stelt dat weinig mensen begrijpen hoe goed zijn voormalig teamgenoot werkelijk is.

Pérez sloot zich in 2021 aan bij het Oostenrijkse team, in de hoop dat daarmee het aanhoudende probleem rond het tweede zitje eindelijk was opgelost. In de eerste seizoenen was 'Checo' nog van grote waarde, maar in 2023 en 2024 kende hij meerdere dipjes. Pérez bleef volhouden dat de wagen niet optimaal bij hem paste, terwijl Verstappen in 2023 onverminderd zeges bleef binnenhalen. Uiteindelijk tekende Pérez in 2024 nog een contractverlenging, maar werd hij aan het einde van datzelfde jaar toch aan de kant gezet. Verstappen heeft overigens altijd benadrukt dat het probleem niet bij de Mexicaan lag, maar bij de auto.

Pérez weet dat Red Bull spijt heeft

In de podcast Desde El Paddock gaat Pérez in op zijn periode bij Red Bull en op het moment waarop het team hem liet gaan: "Het was een belangrijk punt, want ik had een contract getekend in Monaco en iedereen sprak over mijn toekomst. Het was heel makkelijk geweest voor het team om mij te beschermen, maar dat gebeurde niet." Hoewel Pérez het dus niet eens was met de gang van zaken, neemt hij het team weinig kwalijk, ook nu vervangers Liam Lawson en Yuki Tsunoda het niet veel beter doen. "Uiteindelijk is dit hoe sport werkt. Er zijn beslissingen genomen omdat ze te veel druk op zichzelf hadden gezet. Ik weet dat ze daar diep van binnen spijt van hebben. Dat heb ik van een heel betrouwbare bron... Ik heb zeer goede vrienden bij Red Bull. Mensen denken misschien dat ik plezier beleef aan wat er nu gebeurt, maar nee."

Tijd naast Verstappen

Daarnaast spreekt Pérez lovend over zijn voormalig teamgenoot Verstappen: "De waarheid is dat Max Verstappen al het succes verdient dat hij heeft. Hij is een ongelooflijke coureur, en weinig mensen begrijpen hoe hij werkt. Hij is uitzonderlijk."

