Donderdag 26 juni is het zover, want de langverwachte Formule 1-film met Brad Pitt in de hoofdrol draait vanaf dan in de bioscoop. Afgelopen dinsdag waren enkele prominenten uit de Formule 1-wereld uitgenodigd voor de première en GPFans vroeg hen wie volgens hen de beste acteur van de grid is.

F1: The Movie houdt de Formule 1-wereld al een tijd in zijn greep. Brad Pitt, die de hoofdrol speelt, was het afgelopen jaar meerdere keren aanwezig tijdens Grand Prix-weekenden. Zo vierde hij een feestje in Mexico-Stad nadat hij, in de film, de fictieve race op het Autódromo Hermanos Rodríguez won. De film is vanaf donderdag te zien in de Nederlandse bioscopen.

Beste acteur van F1

Verslaggever Jan Bolscher is aanwezig op de rode loper en vraagt aan Rob Kamphues wie hij nu als de beste acteur van de grid ziet. Kamphues wijst naar Verstappen: "Nou, ik vind Max een goeie acteur, want Max kan wel gort droog, echt gort droog [uit de hoek komen red.]." Rick Winkelman wijst juist naar George Russell. Bekijk hieronder de hele video.

Verstappen beste acteur van F1: 'Hij liegt natuurlijk dat hij barst' pic.twitter.com/qnrbNwdSIx — GPFans NL (@GPFansNL) June 25, 2025

