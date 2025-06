Aankomend weekend gaat de double header van start, met de eerste race in Oostenrijk en een week later de afsluiter in Silverstone. Voor de thuisrace van Red Bull Racing is Max Verstappen door de FIA uitgenodigd om deel te nemen aan de persconferentie op donderdag.

Na de Grand Prix van Canada is Oscar Piastri nog altijd de leider in het kampioenschap met 198 punten. Lando Norris staat tweede met 176 punten achter zijn naam, terwijl Verstappen vanaf P3 toekijkt met 155 punten. George Russell volgt op korte afstand met 136 punten. In het constructeurskampioenschap voert McLaren voorlopig de ranglijst aan. Het papaja-oranje team staat bovenaan met 374 punten, gevolgd door Mercedes (199 punten) en Ferrari (183 punten). Red Bull Racing reist als vierde team af naar Spielberg, met 162 punten.

Artikel gaat verder onder video

Persconferenties

De persconferentie in Spielberg begint donderdag om 14:30 uur. Max Verstappen schuift daarin aan samen met Racing Bulls-coureur Isack Hadjar en oud-teamgenoot Pierre Gasly. De tweede sessie start om 15:00 uur, met bijdragen van Esteban Ocon, Gabriel Bortoleto en Oscar Piastri. Vrijdag om 15:30 uur is het de beurt aan de teambazen. Dit weekend zullen Jonathan Wheatley, Toto Wolff en Laurent Mekies zich melden.

Donderdag 14:30 uur Pierre Gasly Alpine Isack Hadjar Racing Bulls Max Verstappen Red Bull

Donderdag 15:00 uur Esteban Ocon Haas Gabriel Bortoleto Kick Sauber Oscar Piastri McLaren

Vrijdag 15:30 uur Jonathan Wheatley Kick Sauber Toto Wolff Mercedes Laurent Mekies Racing Bulls

Gerelateerd