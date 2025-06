Daar waar Sergio Pérez in 2021 nog werd bestempeld als de Mexicaanse minister van Defensie voor Max Verstappen tijdens de Grand Prix van Abu Dhabi, weigerde Verstappen een jaar later in Brazilië een teamorder op te volgen voor 'Checo'. In de podcast Desde el Paddock gaat de Mexicaanse coureur hierop in.

Tijdens het raceweekend in Brazilië in 2022 stond er voor Verstappen niets meer op het spel; hij had zijn wereldtitel al veiliggesteld in Japan. Voor Pérez was er echter nog volop strijd: hij vocht om de tweede plek in het kampioenschap. De Nederlander had zijn teamgenoot kunnen helpen, maar toen hem via de boordradio werd gevraagd om Pérez voorbij te laten, volgde een duidelijke "nee". Na afloop liet Verstappen weten dat hij daar zijn redenen voor had, zonder die nader toe te lichten. Vermoed wordt dat hij nog steeds gefrustreerd was over een incident eerder dat jaar in Monaco. Daar had Pérez de voorlopige pole position in handen. Hoewel Verstappen sneller onderweg was, crashte Pérez vlak voor het einde in de muur, waardoor Verstappen zijn snelle ronde niet kon afmaken. Pérez won uiteindelijk de race in Monte Carlo.

Irritatie over kwalificatie in Monaco

In de podcast wordt Pérez gevraagd wat er nu precies gebeurde in São Paulo. "Dat verhaal bewaar ik voor in mijn boek, dan krijg je het helemaal te horen," zegt hij met een glimlach. Toch licht hij al een tipje van de sluier op: "Max had vooral een probleem met wat er in Monaco gebeurde, ook al heeft hij dat nooit recht in mijn gezicht gezegd. Uiteindelijk hield hij het voor zichzelf, maar zes maanden later kwam het dus alsnog naar buiten."

Pérez vertelt dat hij in Bakoe nog met Verstappen sprak over het incident in Monaco en dacht dat het daarmee afgehandeld was. Dat bleek niet het geval. "Volgens mij was de lucht toen al geklaard, maar voor Max bleef het toch in zijn hoofd zitten. Maar zo is Max: hij houdt dit soort dingen vaak voor zichzelf tot het uiteindelijk tot uiting komt en dat gebeurt dan meestal op de baan," aldus Pérez.

