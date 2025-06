Red Bull Racing pakt groots uit voor het thuisweekend van het Oostenrijkse team, en dr. Helmut Marko onthult dat er updates worden meegenomen. Toch is er soms nog een verschil tussen wat de data in de windtunnel laat zien en wat er daadwerkelijk op de baan gebeurt. Daarom houdt de adviseur van Red Bull nog een slag om de arm.

In gesprek met Kleine Zeitung bevestigt Marko dat er opnieuw nieuwe onderdelen op de RB21 worden aangebracht: "We krijgen nu voor Oostenrijk een update, die dan nog verder verfijnd zal worden voor Silverstone. Maar als ook dat niet werkt, wordt het moeilijk in het wereldkampioenschap. En het is niet alsof het nu al niet moeilijk genoeg is." Wanneer de Oostenrijker dieper ingaat op de problemen van de wagen, draait het nog altijd om de balans: "Hij [RB21] stuitert over kerbstones, vertoont bij het insturen de neiging tot onderstuur, wat daarna overgaat in overstuur. Met andere woorden: de balans op de achteras klopt niet. Maar als we ons in het heel kleine werkvenster bevinden en als het circuit bij ons past, zoals in Djedda of Suzuka (Imola en Montreal waren ook niet zo slecht), dan werkt het. Alleen is dat werkvenster extreem klein."

Stijfheid RB21 VS tractie

Formula Analisi Tecnica wijst op de updates van Red Bull en ziet het team balanceren tussen de stijfheid van de auto en de tractie op het circuit in Oostenrijk. Wel ziet het Italiaanse medium een voordeel voor Red Bull: het aankomende weekend is een traditioneel raceweekend, wat betekent dat er drie trainingen zijn om de wagen in het juiste venster te krijgen.

Bandenbeheer

Daarnaast blijft de bandenslijtage een punt van zorg bij het Oostenrijkse team. "Het correct managen van de banden is essentieel, zeker over langere afstanden. De problemen bij het team van Horner zouden zich kunnen voordoen in het thermisch beheer van de compounds", zo wordt opnieuw gewezen op de bandentemperatuur, die het team nog altijd niet volledig onder controle heeft. "De afstelling van de RB21 moet dus rekening houden met de achterzijde van de auto, om die zo goed mogelijk te beschermen en het risico op oververhitting te minimaliseren."

