Hoewel Max Verstappen in het verleden de Grand Prix van Oostenrijk al vijf keer wist te winnen, verwacht dr. Helmut Marko dat de editie van aanstaande zondag opnieuw een prooi voor McLaren wordt. De achterstand van de RB21 is aanzienlijk, en hoewel Marko nog wel kansen ziet om die te dichten, moet dat volgens hem snel gebeuren, zo vertelt hij aan Kleine Zeitung.

Ronde elf van het wereldkampioenschap begint komende vrijdag op de Red Bull Ring in Oostenrijk. Oscar Piastri reist als klassementsleider met 198 punten af naar het circuit. Nummer twee Lando Norris heeft er momenteel 176 verzameld. Verstappen staat na tien Grands Prix op 155 punten, gevolgd door George Russell, de winnaar van de race in Canada, met 136 punten. Red Bull heeft de afgelopen races weliswaar verbeteringen aangebracht aan de RB21, maar voorlopig blijft het gat met de MCL39 van McLaren bestaan.

Bandenslijtage

Ook op de Red Bull Ring zal bandenbeheer weer van cruciaal belang zijn. Marko zegt daarover: "De sleutel tot succes zijn de banden en daarin hebben niet alleen wij problemen, behalve McLaren worstelt eigenlijk iedereen." Toch ligt het niet alleen aan de banden, want ook op andere vlakken schiet de RB21 nog tekort: "Op dit moment liggen we waarschijnlijk drie tienden achter op McLaren en dat binnen een veel kleiner werkvenster, wat het nog moeilijker maakt."

Gat niet onoverbrugbaar voor Marko

McLaren zit echter ook niet stil en introduceerde in Canada nog nieuwe onderdelen voor de MCL39: "Ook McLaren probeert nieuwe dingen, ook al werkte de nieuwe voorvleugel tijdens de training in Montreal lange tijd niet. Lando Norris was pas in de race razendsnel totdat hij weer fouten begon te maken." Marko acht het gat met McLaren niet onoverbrugbaar, maar Red Bull moet volgens hem snel schakelen: "Het is dus niet onmogelijk om die drie tienden goed te maken. Maar als het moet gebeuren, dan moet het nu gebeuren."