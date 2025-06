Voor Max Verstappen is het naderende afscheid van Honda bij Red Bull Racing toch een emotioneel moment. De Nederlander behaalde in 2019 op de Red Bull Ring zijn eerste overwinning met een Honda-krachtbron achterin de Red Bull en legt uit dat hij een bijzondere band heeft opgebouwd met het Japanse merk.

Aan het eind van 2025 komt er een einde aan de samenwerking tussen Red Bull Racing en Honda. De samenwerking begon in 2019 en dat was destijds vooral uit noodzaak geboren. Red Bull reed tot dan toe met Renault-motoren, maar sinds het begin van het hybride tijdperk kampten die niet alleen met een gebrek aan vermogen, ook de betrouwbaarheid liet te wensen over. Honda keerde in 2015 terug in de Formule 1, maar de samenwerking met McLaren was op zijn zachtst gezegd geen succes. In 2018 leverde Honda motoren aan Toro Rosso, het zusterteam van Red Bull, en een jaar later volgde de overstap naar het hoofdteam. Eind 2021 kondigde Honda aan zich te willen richten op elektrificatie en dus uit de Formule 1 te stappen. Red Bull reageerde daarop door een eigen motorafdeling op te richten. Toch bleek het afscheid van Honda van korte duur: een klein half jaar later werd duidelijk dat het Japanse merk tóch aan boord bleef. Uiteindelijk bleek een voortzetting van de samenwerking met Red Bull niet haalbaar, waardoor Honda vanaf 2026 in zee gaat met Aston Martin.

Verstappen wees naar Honda-logo

Max Verstappen heeft op Instagram teruggeblikt op zijn historische overwinning op de Red Bull Ring in 2019, de eerste zege van Red Bull Racing met een Honda-motor. Op het podium wees hij destijds nadrukkelijk naar het Honda-logo, een gebaar dat voor hem veel betekende. "Ik denk dat iedereen die er toen bij was zich herinnert hoe emotioneel die overwinning was. Daarom wees ik naar het logo op het podium. Ik vond dat alle Honda-medewerkers dat verdienden, na al het harde werk van de jaren ervoor. Het was een heel trots moment."

Honda en Red Bull-sprookje

Met de Honda-motor in de Red Bull beschikte Verstappen eindelijk over de broodnodige pk’s, iets wat hij tot dan toe miste bij de Renault-power units. "Voor mij is het heel speciaal geweest om samen te werken met Honda en samen al die kampioenschappen te winnen. Ik ben dankbaar voor alle tijd en moeite die erin is gestoken om zo succesvol te zijn. Ze zullen in de toekomst zeker gemist worden, want ik kon het erg goed met ze vinden. Het zijn echte professionals en de toewijding van elk teamlid was fantastisch. Ik ben er gewoon erg trots op dat ik met zo’n geweldig team heb kunnen samenwerken al die jaren."

Verstappen en Honda in de toekomst?

Toch staan er vanaf 2026 veranderingen op stapel, aangezien Honda een samenwerking aangaat met Aston Martin. Verstappen hoopt desondanks dat fans van het Japanse merk hem zullen blijven steunen: "Ik hoop dat jullie ons blijven steunen na dit seizoen. Honda betekent ontzettend veel voor mij, en dat gevoel zal altijd bij me blijven. Ik weet dat Honda veel meer doet dan alleen Formule 1."

Daarnaast sluit Verstappen een toekomstige samenwerking met Honda niet uit: "Ik hoop dat er in de toekomst misschien weer iets moois kan ontstaan. Je weet nooit wat er gebeurt. Ik hoop dat jullie mij en het team blijven steunen en wie weet wat de toekomst brengt."

