Sky Sports F1-commentator David Croft doet wat geheimzinnig over wat er zich precies heeft afgespeeld in de stewardsroom tijdens het protest dat Red Bull Racing in Canada heeft ingediend. 'Crofty' zegt dat hij het verhaal niet mag delen, maar laat wel doorschemeren dat het protest volgens hem wat wanhopig overkwam.

Hoewel het protest werd afgewezen en Red Bull zich bij de beslissing heeft neergelegd, zijn er genoeg F1-prominenten die aangeven dat het van begin af aan een kansloze missie was voor het Oostenrijkse team. De overwinning van George Russell lag onder een vergrootglas, en dat had te maken met twee incidenten. Zo vond Red Bull dat de Brit zich onsportief had gedragen door, in hun ogen, te proberen Max Verstappen een straf aan te naaien. Ook werd het plotseling remmen van Russell als irrationeel gedrag aangemerkt. De FIA wees beide protesten af, en 'Crofty' kan zich daar volledig in vinden.

Klassieke 'schoolpleinruzie'

Tijdens de première van de F1-film in Londen wordt de commentator gevraagd naar het protest. "Ik vond het eerlijk gezegd een beetje wanhopig van Red Bull. Ik heb geen moment gedacht dat ze succesvol zouden zijn. Ik heb een fantastisch verhaal gehoord over wat er gebeurde bij de stewards, maar dat kan ik helaas niet delen, al moest ik er wel om lachen. Het was gewoon zo'n klassiek schoolpleinruzie-achtig gevecht: 'hij deed dit, hij deed dat'. Ik dacht echt: kom op jongens, wordt eens volwassen. En ik wil echt niet negatief zijn, dit soort dingen gebeuren nu eenmaal in het heetst van de strijd, maar ga er dan niet achteraf nog tegen protesteren", aldus Croft.

Protest was 'wanhopig'

Dat Red Bull het protest daadwerkelijk indiende, vond 'Crofty' dan ook niet zo verstandig: "Je zou hier toch nooit succes mee hebben. Het toont simpelweg aan dat er nog altijd dingen niet helemaal kloppen met de Red Bull-wagen en de titelaspiraties van Max. Daardoor eindigden we uiteindelijk in de stewardsroom, terwijl ik vond dat George een fantastische overwinning behaalde."

