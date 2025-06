Max Verstappen heeft vooruitgeblikt op het raceweekend van de F1 Grand Prix van Oostenrijk. De Nederlander doet een oproep aan de 'Orange Army' en stelt dat hij met Red Bull Racing tussen de race in Canada en nu hard heeft gewerkt.

Verstappen werd tweede achter George Russell, die de race in Montreal won. Na een week rust keert F1 dus nu tot eind september terug in Europa. Verstappen blikt in het persbericht van Red Bull vooruit op het weekend in Oostenrijk. "We gaan nu terug naar Europese races en Oostenrijk is altijd een speciale thuisrace voor het team en er zal deze week veel gebeuren. Het is altijd geweldig om de steun te voelen van de tribunes op de Red Bull Ring en van de Orange Army."

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Marko over voortgang motorproject met Ford: "Iedereen heeft Mercedes als favoriet..."

Speciale helm Verstappen

Verstappen zal tijdens zijn thuisraces een speciale helm gaan dragen. Net zoals Nederland en België hoort daar ook Oostenrijk bij. "Om dit te vieren draag ik mijn speciale Orange Lion-helm, die oranje en Red Bull-blauw integreert en de leeuw in het ontwerp heeft. Ik zal deze helm en de blauwe laarzen dragen in Oostenrijk, België en Nederland."

Verstappen heeft met Red Bull hard gewerkt na GP Canada

Volgens Verstappen heeft hij met Red Bull na het prima weekend in Canada geprobeerd om verbeteringen aan te brengen richting het weekend in Oostenrijk. "We willen het momentum van Canada vasthouden en we hebben hard gewerkt om verbeteringen aan te brengen. Het circuit is altijd leuk om te rijden; het is een korte ronde maar met goede inhaalmogelijkheden. Hopelijk kunnen we een sterke kwalificatie neerzetten en een goede prestatie neerzetten."

Gerelateerd