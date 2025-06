Red Bull Racing-adviseur Helmut Marko heeft een update gegeven over hoe het ervoor staat met de eigen motoren die het samen met Ford voor Max Verstappen gaat ontwikkelen en heeft ook uitgelegd hoe het team 2025 en 2026 combineert.

In het verleden heeft Red Bull onder meer motoren van Renault, Honda, Tag Heuer, Cosworth en zelfs Ferrari gebruikt. Met Renault (2007-2015) en Honda (2019-2024) heeft Red Bull het meeste succes gekend, met acht kampioenschappen bij de coureurs en zes bij de constructeurs als gevolg. Het team zal hard moeten werken om ook in 2025 met Honda nog een prijs te winnen, iets wat bij de constructeurs lastig gaat worden en bij de coureurs dankzij Verstappen nog mogelijk is.

Marko over verdeling focus 2025 en 2026

In gesprek met Kleine Zeitung gaat Marko in op hoe Red Bull de focus gaat verdelen over upgrades voor 2025 en de nieuwe auto voor 2026. "Er is een precieze toewijzing van hoe de windtunnel en alle hulpmiddelen worden gebruikt. Op een gegeven moment zullen ze echter zeggen: Oké, dat is het voor verdere ontwikkeling. Om twee redenen: tijd - de productie van nieuwe onderdelen kost tijd - en het kostenplafond. De vraag is dus: waar zet je je middelen in? Ik neem aan dat er na Silverstone of op zijn laatst Spa een beslissing wordt genomen om je volledig op de nieuwe auto te richten."

Marko geeft update over motorproject Red Bull en Ford

Vervolgens gaat Marko in op hoe het project van Red Bull en Ford omtrent hun eigen motoren voor 2026 ervoor staat. Voor Marko is het ook een nieuwe ervaring. Marko stelt dat iedereen Mercedes al als favoriet heeft bestempeld, maar dat hier geen enkel bewijs voor is. "Mercedes heeft zichzelf tot favoriet uitgeroepen, maar daar is geen bewijs voor. Alleen al de ontwikkeling van de verbrandingsmotor is ongelooflijk. De motor is kleiner dan die in mijn grasmaaier! Er zijn drie of vier dingen die belangrijk zijn voor de nieuwe auto: de verbrandingsmotor. Daar zijn we mee bezig en tenzij er duurzaamheidsproblemen zijn, zal het geen game-changer zijn. De batterij is cruciaal; we beginnen met een conventionele oplossing hiervoor en benzine is een zeer belangrijke factor. De ontwikkeling op dit gebied gaat heel goed met onze partner Exxon."

