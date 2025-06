Stoelendans 2026: iedereen wacht op hoofdrolspelers Verstappen en Russell

Voor 2026 moeten er op papier nog acht stoeltjes vergeven worden om de grid van 22 coureurs compleet te krijgen. Eigenlijk zijn het er tien, met twijfels rondom Lance Stroll en Max Verstappen. De Nederlander is met George Russell de hoofdrolspeler in een mogelijke spectaculair silly season dit jaar.

Nadat er van 2023 naar 2024 niks veranderd was aan de grid, bleek in 2025 eigenlijk bijna geen enkel team met dezelfde line-up te gaan rijden. Alleen McLaren en Aston Martin behielden hun rijdersduo van het seizoen daarvoor. Verstappen kreeg Liam Lawson (later Yuki Tsunoda) als teamgenoot, Lewis Hamilton ging naar Ferrari, Carlos Sainz naar Williams, en Nico Hulkenberg naar Sauber. Verder werden er flink wat jonge coureurs toegevoegd aan de grid: Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), Jack Doohan (Alpine, inmiddels Franco Colapinto), Isack Hadjar (Racing Bulls), Gabriel Bortoleto (Sauber) en Oliver Bearman (Haas) zorgden ervoor dat de grid een stuk jonger werd. Voor 2026 zou er ook nog veel kunnen veranderen, want het zou zomaar kunnen dat Verstappen en Russell op het punt staan met Alpine voor chaos te zorgen.

Teams met zekerheid

Er zijn al aardig wat teams die hun line-up voor 2026 compleet hebben en die realistisch gezien niet meer gaat veranderen. Bij Ferrari zullen Charles Leclerc en Lewis Hamilton terugkeren, waarbij het voor de Brit zal voelen als zijn laatste kans in een nieuw tijdperk in F1. Bij Williams zullen Alexander Albon en Sainz weer de kleuren verdedigen, terwijl Ocon en Bearman dat voor Haas zullen doen volgend jaar. Tot slot Sauber, dat Hulkenberg en Bortoleto al voor 2026 onder contract heeft. Deze teams lijken voor 2026 klaar te zijn.

Twijfels bij Aston Martin en Red Bull

Twee coureurs die op papier contract hebben voor volgend jaar, maar waar wel degelijk twijfels over bestaan, zijn Verstappen bij Red Bull en Stroll bij Aston Martin. Verstappen zou dankzij zijn clausule na dit seizoen kunnen besluiten dat hij vertrekt, waarna de vraag vervolgens is welk team hij zou kiezen. Aston Martin (in plaats van Stroll), Mercedes (twee stoeltjes beschikbaar) en Alpine (naast Pierre Gasly) worden vooral genoemd.

De toekomst van Verstappen heeft ook invloed op Lance Stroll. Als Verstappen bij Red Bull blijft, is de kans ook groot dat George Russell bij Mercedes blijft en Stroll dus in 2026 weer coureur van Aston Martin is.

Werk aan de winkel voor Mercedes

Mercedes draait een aardig seizoen en heeft met Russell en Antonelli twee uitstekende coureurs in huis. Deze twee coureurs hebben echter wel een aflopend contract, waardoor ze nog niet zeker zijn van hun zaak voor 2026. Antonelli lijkt het wel heel erg te moeten verpesten wil hij niet in 2026 (en daarna) coureur van Mercedes zijn. De vraag is vooral of Russell een contractverlenging krijgt.

Hierbij is de andere vraag die gesteld moet worden: gaat Verstappen in 2026 komen? Als Toto Wolff de keuze nu zou moeten maken, zou hij Verstappen halen en naast Antonelli zetten. Als Verstappen besluit bij Red Bull te blijven of een ander team te kiezen, dan is Russell een lang contract geven de enige optie. Wanneer Russell zijn langdurige contract heeft, is het station Verstappen geen optie meer. Tenzij het team Russell en Verstappen in hetzelfde team wil hebben en Antonelli daarvoor op wil geven, iets wat onrealistisch lijkt te zijn.

Racing Bulls

Bij Racing Bulls zijn er zoals eigenlijk altijd ook nog twee stoeltjes die ingevuld moeten worden. Het moet gek lopen wil Hadjar, die indruk maakt in 2025, in 2026 niet weer in een stoeltje van Racing Bulls zitten. Wie zijn teamgenoot wordt, is echter afwachten. Lawson heeft het in de auto van het zusterteam van Red Bull niet makkelijk gehad en Arvid Lindblad wacht in zijn schaduw op zijn kans.

Voor 2026 zou het best zo kunnen zijn dat de line-up bij Racing Bulls uit Hadjar en Lindblad bestaat. Lawson zal er een schepje bovenop moeten doen om te voorkomen dat hij in 2026 (of wellicht zelfs al tijdens het seizoen 2025) niet zijn stoeltje kwijtraakt aan Lindblad.

Alpine zoekende

Dan is er nog Alpine, dat eigenlijk al het hele seizoen zoekende is naar een tweede coureur. Jack Doohan kreeg zes races en maakte geen indruk, terwijl Franco Colapinto in Oostenrijk aan zijn vijfde race beginnen gaat en ook nog vrij teleurstellend is geweest. Flavio Briatore, die de touwtjes inmiddels in handen heeft, lijkt al zijn coureur een tijdje de kans te willen geven om te zien wie hij voor 2026 naast Pierre Gasly gaat zetten.

Wat dat betreft zouden we er niet gek van op moeten kijken als Paul Aron (reservecoureur) na Doohan en Colapinto ook nog vijf of zes races de kans krijgt dit seizoen om zich te laten zien. Briatore lijkt 2025 te gebruiken om zijn coureurs te testen en zo een beslissing te maken voor 2026, een beslissing die vrij lastig in te schatten is voor nu.

Voorspellingen grid 2026

Team Eerste coureur (contractduur) Tweede coureur (contractduur) McLaren Oscar Piastri (2028) Lando Norris (2027) Red Bull Racing Max Verstappen (2028) Yuki Tsunoda (2026) Mercedes George Russell ('2029') Andrea Kimi Antonelli (2026) Ferrari Charles Leclerc (2029) Lewis Hamilton (2026) Williams Alexander Albon (2026) Carlos Sainz (2026) Aston Martin Fernando Alonso (2026) Lance Stroll (2026) Haas Esteban Ocon (2026) Oliver Bearman (2026) Racing Bulls Isack Hadjar (2026) Arvid Lindblad ('2026') Alpine Pierre Gasly (2026) Franco Colapinto ('2026') Audi Nico Hülkenberg (2027) Gabriel Bortoleto (2026) Cadillac Sergio Pérez ('2027') Valtteri Bottas ('2027')

