'Verstappen vertrekt na 2025 bij Red Bull', Viaplay zorgt voor boze abonnees | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag pakte Robert Doornbos uit met de onthulling dat Max Verstappen volgens zijn informatie na dit seizoen gaat vertrekken bij Red Bull Racing, ging Isack Hadjar in op wie de beste coureur aller tijden is en waarom dit niet Verstappen is, denkt Juan Pablo Montoya dat George Russell - als hij de kans krijgt - expres in zou sturen op Verstappen om een incident te veroorzaken en bleek Viaplay zich niet populair te hebben gemaakt bij de Nederlandse abonnees. Dit is de GPFans Recap van 21 juni.

Doornbos rekent op vertrek Verstappen: 'Max rijdt volgend jaar niet meer bij Red Bull'

Robert Doornbos denkt, op basis van de informatie die hij heeft, dat Max Verstappen na dit seizoen gaat vertrekken bij Red Bull Racing en een nieuw avontuur aan zal gaan in. Verstappen heeft nog contract tot eind 2028, maar beschikt wel over een exitclausule. Doornbos denkt ook te weten wie de favoriet is om Verstappen volgend jaar binnen te halen. Meer lezen over wat Doornbos te zeggen heeft over de toekomst van Verstappen? Klik hier!

Hadjar kiest niet voor Verstappen als beste coureur aller tijden: "Hamilton en Senna..."

Isack Hadjar, coureur van Racing Bulls, heeft in de F1-podcast Beyond the Grid zijn mening gegeven over wie hij de snelste en beste F1-coureur aller tijden vindt. In zijn antwoord stelt hij dat Ayrton Senna volgens hem de snelste coureur is, terwijl iemand anders de beste aller tijden is. Dat is volgens de Fransman niet Red Bull-collega Max Verstappen, zoals wellicht veel mensen zouden verwachten. Meer lezen over wie volgens Hadjar de beste coureur aller tijden is en waarom Verstappen dat niet is? Klik hier!

Viaplay moet ingrijpen: streamingdienst verkoopt deel rechten Premier League aan Amazon

Viaplay zit nog steeds financieel gezien in zwaar weer, iets wat eerder dit jaar al duidelijk werd toen de prijzen voor een abbonement omhoog gingen. Nu heeft Viaplay nog een ingreep moeten doen waar fans niet zo blij mee zijn. Meer lezen over de ingreep van Viaplay die fans gefrustreerd achter heeft gelaten? Klik hier!

'Als Russell de kans krijgt, rijdt hij tegen Verstappen aan om een incident te creëren'

Juan Pablo Montoya, oud-coureur in F1, stelt dat George Russell wel degelijk bezig is om Max Verstappen zijn extra strafpunten en dus een schorsing te krijgen, maar dat er ook een andere kant aan het verhaal zit. Meer lezen over wat Montoya denkt over de situatie tussen Russell en Verstappen? Klik hier!

Tsunoda blijft zoekende naast Verstappen: "Red Bull moet dat nu wel doen"

Max Verstappen heeft bij Red Bull Racing nog steeds geen teamgenoot die ook maar een beetje in de buurt van hem kan blijven. Ook Yuki Tsunoda lukt het niet om stabiel in Q3 te komen, zo ook afgelopen weekend tijdens de F1 Grand Prix van Canada niet. Het lijkt erop dat Tsunoda de tijd krijgt, maar heeft Red Bull Racing eigenlijk wel een andere optie? Lees hier meer over de situatie van Tsunoda bij Red Bull Racing!

