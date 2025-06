Isack Hadjar, coureur van Racing Bulls, heeft in de F1-podcast Beyond the Grid zijn mening gegeven over wie hij de snelste en beste F1-coureur aller tijden vindt. In zijn antwoord stelt hij dat Ayrton Senna volgens hem de snelste coureur is, terwijl iemand anders de beste aller tijden is. Dat is volgens de Fransman niet Red Bull-collega Max Verstappen, zoals wellicht veel mensen zouden verwachten.

Hadjar heeft de carrière van Senna zelf natuurlijk niet meegemaakt, maar heeft door documentaires en YouTube genoeg van de Braziliaanse legende gezien. De kwalificaties van Senna waren volgens Hadjar zo indrukwekkend dat hij de koning van de zaterdag is. Hamilton is volgens Hadjar echter de koning van de zondag, vanwege zijn vermogen om van achteruit naar voren te rijden zoals hij vaak deed bij Mercedes.

Hadjar over Senna en Hamilton

Hadjar legt zijn keuzes uit: "Ik vind Senna de snelste coureur aller tijden, maar de beste ooit in de Formule 1 is Lewis Hamilton. Toch is Ayrton zonder twijfel de snelste, zowel in droge, natte als wisselende omstandigheden." Volgens Hadjar is Hamilton echter op zondag het sterkst. "Hamilton kan helemaal achteraan starten en uiteindelijk toch racen en vechten met George [Russell], terwijl hij als achttiende start en George redelijk vooraan begint. Als hij in een groepje reed, had hij altijd een andere aanpak en reed hij andere lijnen om vuile lucht te vermijden. En als er een DRS-trein is en iedereen zes tienden achter de coureur ervoor zat, dan reed hij drie tienden achter de auto voor hem. Op zondag rijdt hij echt geweldig."

Hadjar onder de indruk van Verstappen

Toch moet Hadjar ook Verstappen noemen. "Wat ik dit seizoen tot dusver indrukwekkend vind, is dat hij er in Q3 altijd staat. Q1 en Q2 zijn oké en soms denk je na de eerste run van Q3 nog dat hij geen kanshebber voor pole is. Maar met alle ervaring en talent die hij heeft, lukt het hem om nog iets meer uit de auto te persen in de laatste poging. Onder druk vallen bij hem de puzzelstukjes in elkaar en vindt hij extra rondetijd. Dat vind ik heel indrukwekkend. Het is razendknap dat je op dit niveau nog zo'n drie tienden kan vinden."

