Max Verstappen en zijn toekomst in F1. Het is waarschijnlijk het meest besproken onderwerp van 2025 in de koningsklasse. Voorlopig lijkt een beslissing voor 2026 nog ver weg, maar de geruchten blijven actief.

De mindere prestaties van de auto van Red Bull gedurende 2024 en in 2025, de onrust achter de schermen bij Red Bull Racing en de aanwezigheid van een prestatieclausule in het contract van Verstappen die op straat ligt, zorgen allemaal voor geruchten omtrent een mogelijk vertrek van Verstappen in 2026 of 2027 die eigenlijk al in 2024 op gang kwamen en door Verstappen - die er niks over wil zeggen - en Toto Wolff - die al aardig wat charmeoffensieven heeft uitgevoerd - levend zijn gehouden. Vooral de geruchten omtrent Mercedes zijn hardnekkig, zeker omdat Verstappen wel toegaf een gesprek te hebben gehad met Wolff en zowel George Russell als Andrea Kimi Antonelli een aflopend contract hebben.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Montoya zag Verstappen gelijk krijgen over FIA: 'Dat is waar Max altijd over klaagt'

'Alle partijen hebben momenteel een afwachtende houding'

Motorsport.com weet te melden dat alle partijen, zowel Russell als Verstappen en Mercedes, nog in de fase zitten waarin ze hun opties open blijven houden. "Het betekent dat het in deze weken c.q. maanden vooral een kwestie is van vakkundig meerdere opties open houden. Dat geldt natuurlijk voor Verstappen, maar ook zeker voor Mercedes. Wolff heeft vorig jaar - eveneens in Zandvoort - laten weten dat de paden van Verstappen en Mercedes voor zijn gevoel "ooit nog moeten kruisen". Tegelijkertijd is Russell, als het merk met de ster Andrea Kimi Antonelli wil behouden, natuurlijk een goedkopere optie als teamleider. De vraag voor Mercedes luidt derhalve wat het team nodig denkt te hebben richting 2026. Het maakt dit silly season een schaakspel, waarin de meeste spelers de opties nu nog open willen houden. Mercedes doet dat (Wolff trouwens ook heel slim na alle tumult in Barcelona), Verstappen doet dat, en in het kielzog daarvan moet ook Russell dat doen."

Aston Martin en Alpine maken kans bij Verstappen?

Twee andere teams die genoemd worden zijn Aston Martin en Alpine. Aston Martin vooral vanwege de aanwezigheid van Adrian Newey en Honda, Alpine vooral omdat het team vanaf 2026 met motoren van Mercedes gaat rijden. "Het is nagenoeg niet voor te stellen dat Alonso de kans om eindelijk met een auto ontworpen door Adrian Newey te strijden, zou laten lopen, net zoals de mogelijkheid om te profiteren van alle gloednieuwe faciliteiten in Silverstone en de fabrieksdeal met Honda. Er moet natuurlijk wel tegenin worden gebracht dat Alpine de beschikking krijgt over de Mercedes-motor die volgens de paddock chatter hoog moet worden ingeschat. Naast het bovenstaande over het fabrieksteam is de plek bij Alpine het enige vacante zitje voor 2026 met Mercedes-aandrijving. Dat gezegd hebbende, poogt Aston Martin momenteel alle puzzelstukjes voor succes onder het nieuwe reglement te leggen en valt het nagenoeg niet voor te stellen dat Alonso daar geen onderdeel van zou willen uitmaken."

Gerelateerd