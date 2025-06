Robert Doornbos denkt, op basis van de informatie die hij heeft, dat Max Verstappen na dit seizoen gaat vertrekken bij Red Bull Racing en een nieuw avontuur aan zal gaan in. Verstappen heeft nog contract tot eind 2028, maar beschikt wel over een exitclausule. Doornbos denkt ook te weten wie de favoriet is om Verstappen volgend jaar binnen te halen.

Zoals vaak het geval is, was Doornbos te gast bij het Race Café van Ziggo Sport. Doornbos ging daar met de tafel in op de toekomst van Verstappen. "Wolff (teambaas Mercedes) hoopt nog steeds dat Max tegen Red Bull zegt: ‘Jongens, het was leuk, we hebben het dit jaar geprobeerd. We gaan geen kampioen worden, dat is wel duidelijk. Ik denk dat we een prachtig verhaal hebben gemaakt met elkaar. Vier keer wereldkampioen, niemand had het jongensboek durven schrijven op deze manier. Je wint de eerste race en je wordt vier keer kampioen. Het is over met de dominantie, ik ga door naar een volgend hoofdstuk’.”

Doornbos over toekomst Verstappen

Doornbos stelt vervolgens dat hij zelf genoeg informatie heeft om aan tafel te durven stellen dat Verstappen na 2025 afscheid neemt bij Red Bull en naar een ander team zal gaan. Doornbos weet niet 100% zeker welk team Verstappen gaat kiezen, maar hij heeft wel een vermoeden. Dit heeft allemaal met de situatie van George Russell bij Mercedes te maken, die een aflopend contract heeft. "Ik weet zeker dat er dit jaar nog wat gaat gebeuren en dat George Russell nog heel lang kan wachten op een contract. Ik denk dat Max volgend jaar niet in een Red Bull rijdt.”

Aston Martin of Mercedes?

Het is inmiddels geen geheim meer dat Aston Martin en Mercedes de twee favorieten zijn mocht dat wat Doornbos zegt waarheid zijn en Verstappen na dit seizoen besluiten om te vertrekken. Bij Aston Martin zou Verstappen weer samen gaan werken met Honda en Adrian Newey, terwijl veel mensen Mercedes als favoriet zien in het nieuwe tijdperk van de motoren vanwege hun historie. In 2014, toen de motoren ook op de schop gingen, bleek Mercedes er een hele dominante periode met Lewis Hamilton aan over te houden die van 2014 tot en met 2020 zou duren. Bij Mercedes hebben Russell en Andrea Kimi Antonelli tevens een aflopend contract.

Verstappen ↝ Mercedes?

'Toto Wolff hoopt nog steeds dat Max Verstappen naar Mercedes komt' 👀#ZiggoSport #RaceCafé pic.twitter.com/G691RC3r6j — Ziggo Sport Racing (@ZS_Racing) June 20, 2025

