Max Verstappen heeft bij Red Bull Racing nog steeds geen teamgenoot die ook maar een beetje in de buurt van hem kan blijven. Ook Yuki Tsunoda lukt het niet om stabiel in Q3 te komen, zo ook afgelopen weekend tijdens de F1 Grand Prix van Canada niet. Het lijkt erop dat Tsunoda de tijd krijgt, maar heeft Red Bull Racing eigenlijk wel een andere optie?

In de podcast GPFans Raceteam van GPFans gaan presentator Remy Ramijawan en redacteur Lars Leeftink in op het weekend van Tsunoda in Canada, waar hij er wederom niet in slaagde om Q3 te halen. Daar waar Verstappen stelde dat de auto meteen goed voelde, was Tsunoda volgens Leeftink weer zoekende. "In Canada zaten ze er op vrijdag meteen goed bij. Dat zei Verstappen ook, die stelde dat de auto meteen goed was. Het enige zorgwekkende is dat Tsunoda zelfs met de nieuwe vloer die hij nu dus heeft er nog steeds totaal niet bij blijkt te zitten."

De kwalificatieproblemen van Tsunoda

Zit er wel een stijgende lijn in bij Tsunoda? Leeftink denkt van wel, maar niet veel. "Ten opzichte van die drie weekenden daarvoor was het beter, maar je haalt weer geen Q3. Hij heeft toch ook wel weer een straf gekregen waardoor hij weer achteraan moest beginnen. We hebben het bij Tsunoda al vaker gezien, dat die kwalificatie dan eigenlijk zijn race verpest. Je moet eigenlijk die auto in Q3 zetten. Tijdens de race doet hij het meestal goed, maar omdat die kwalificatie niet goed is moet hij vanuit het achterveld komen. Dan ben je eigenlijk klaar. Het is precies wat Liam Lawson en Sergio Pérez ook hadden."

'Red Bull heeft eigenlijk geen andere optie naast Verstappen'

Red Bull heeft genoeg talent als mogelijke vervanger van Tsunoda, zoals Isack Hadjar of een Arvid Lindblad, maar verstandig zou het niet zijn volgens Leeftink. "Red Bull moet wel geduld hebben met Tsunoda. Ze hebben Hadjar, maar gaan ze die nu net zoals Lawson voor de leeuwen gooien? Hij zegt zelf dat hij er nog niet klaar voor is. Verder hebben ze geen optie, want om Lawson terug te zetten naar Red Bull is gekkenwerk als je ziet hoe hij presteert. Red Bull heeft nu gezegd dat ze Tsunoda de tijd gaan geven, en dan is het aan Tsunoda om beter en beter te worden in die auto."

