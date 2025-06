Juan Pablo Montoya, oud-coureur in F1, stelt dat George Russell wel degelijk bezig is om bij Max Verstappen extra strafpunten en dus een schorsing te forceren, maar dat er ook een andere kant aan het verhaal zit.

In gesprek met CasinoHawks stelt Montoya dat Russell wel degelijk op zoek is naar de strafpunten voor Verstappen. "Kruipt George onder Max zijn huid? Ja en nee. Laten we zeggen ja, een beetje, maar niet zoveel als mensen denken. Het is meer een onzin ding dan echt onder zijn huid kruipen." Dit was wat Russell probeerde achter de safety car in de slotfase van de race in Canada, waarbij hij ineens op de rem ging achter de safety car en Verstappen hem inhaalde. De FIA onderzocht het incident zelf niet en ook het protest van Red Bull, waar Verstappen niet van op de hoogte was, werd afgewezen.

'Als Russell de kans krijgt, zet hij zijn auto tegen die van Verstappen aan'

Montoya denkt dat, als hij in Canada de kans had gekregen en in Oostenrijk de kans krijgt om Verstappen strafpunt(en) aan te naaien, dat de Brit dat zou doen. "Als ze tegen elkaar raceten, zou George op een bepaald moment, als ze samen waren geweest, naar binnen zijn gedraaid om ervoor te zorgen dat er een incident was en iemand strafpunten pakt. George's opmerkingen over de strafpunten voor de race zijn omdat Max altijd zo onvoorzichtig is geweest door tegen mensen aan te rijden of over ze heen te lopen. Dat was gewoon George die hem plaagde: "Ga je gang, crash tegen me aan. Laat iedereen zien hoe goed je bent en hoe roekeloos je bent!"

