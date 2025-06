Oscar Piastri heeft momenteel 22 punten voorsprong op teamgenoot Lando Norris en 43 punten voorsprong op Max Verstappen in het gevecht om het kampioenschap in de Formule 1. Maakt de Nederlander nog kans en zo ja wat moet er gebeuren om er weer een echte driestrijd van te maken?

In de podcast GPFans Raceteam van GPFans bespreken presentator Remy Ramijawan en redacteur Lars Leeftink de huidige situatie omtrent het kampioenschap in F1. Verstappen heeft meer dan veertig punten achterstand, maar dit kan snel weer anders zijn volgens Leeftink. "Met Verstappen moet je dat nooit uitsluiten. Hij heeft alleen in Spanje een fout gemaakt. Verder maximaliseert hij het heel seizoen, alleen het probleem is dat Piastri dat ook doet. De vraag is vooral of Piastri gedurende het seizoen iets van druk gaat voelen en of de situatie met Norris zich nog verder gaat ontwikkelen na wat er in Canada is gebeurd. Gaat McLaren daadwerkelijk ze zoveel ruimte blijven geven dat ze mogen strijden met elkaar zoals ze dat afgelopen weekend [in Canada] deden?"

'Voor nu is Verstappen een outsider voor de titel'

McLaren heeft de beste auto en een voorsprong met allebei de coureurs op Verstappen, waardoor het duidelijk is dat de twee de grootste titelfavorieten zijn op dit moment in 2025. Toch zullen ze rekening blijven houden met Verstappen, denkt Leeftink. "Het is namelijk ook zo dat als Piastri een keertje uitvalt, door bijvoorbeeld motorproblemen, een crash of wat dan ook, en Verstappen wordt tweede of eerste in die race, dan is het gat ineens 25 of achttien punten minder. Voor nu is Verstappen outsider. Hij zal altijd competitief blijven en altijd meedoen om pole positions en podiumplekken."

'Dan doet Verstappen gewoon weer mee om de titel'

Toch is het ook wel duidelijk dat er eerst iets moet gebeuren rondom Piastri voordat het gevecht voor de titel ook weer voor Verstappen relevant is. Dat denkt Leeftink in ieder geval. "Er moet wel echt eerst iets knakken bij Piastri voordat we Verstappen echt weer in het titelgevecht mogen noemen. Ik zie op dit moment vooral een Piastri die ondanks wat er gebeurt gewoon zijn ding doet. Zelfs na races zoals afgelopen weekend maximaliseert hij, wordt hij vierde en gaat Piastri door naar het volgende weekend. Hij is heel stoïcijns en dat is heel knap voor iemand die voor het eerst meedoet om de titel. Maar goed: één foutje en het gat is ineens van iets meer dan veertig punten naar rondom de 25 of twintig punten en dan doet Verstappen gewoon weer mee."

