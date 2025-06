Volgens Mark Hughes, een Britse journalist, leverde Max Verstappen weer een indrukwekkend staaltje af tijdens de Grand Prix van Canada. Hoewel zijn tweede plaats op papier niet het meest spectaculaire resultaat lijkt, vindt Hughes dat de Nederlander het maximale uit de Red Bull wist te halen.

“Verstappen is boven zichzelf uitgestegen door tussen de beide Mercedessen te kunnen eindigen”, aldus Hughes bij The Race. Vanaf de start hield Mercedes het gevaar van Verstappen goed in de gaten. “Het team hield altijd Max Verstappen in de gaten, maar door de snelheid en de betere werking van de banden kon Mercedes controleren en zijn race afstellen op Max en Red Bull”, schrijft Hughes. Mercedes was ondanks de sterke race van Russell nooit helemaal gerust, maar kon dankzij zijn strategie het verschil blijven maken en zo uiteindelijk de raceoverwinning behalen.

Bewuste tweestopper gaf het gewenste resultaat

De strategie werd sowieso sterk beïnvloed door Verstappen. Mercedes koos bewust voor een tweestopper om Verstappen te counteren, nadat die vrij vroeg zijn pitstops maakte. Hughes: “Bij het bepalen van de tactische keuzes zouden veel teams beïnvloed zijn door Verstappen. Dat overtuigde coureurs bij de topteams om het ook zo aan te pakken. Zelfs Norris en Leclerc, die op de harde band waren gestart vanwege hun matige gridposities.”

Mediumband was in de kwalificatie bepalend

In de kwalificatie was het de keuze voor de medium band (C5) die bepalend was. Mercedes en Red Bull kozen hiervoor en kwamen daardoor op de eerste startrij terecht. McLaren en Ferrari konden daar niet aan tippen. “De C5-band droeg ertoe bij dat Russell en Verstappen de eerste startrij innamen. McLaren en Ferrari konden niet dat extra snelle rondje met de C6 neerzetten”, aldus Hughes.

