George Russell heeft de Grand Prix van Canada op zijn naam geschreven na een uitstekende race van zijn kant op het Circuit Gilles Villeneuve. Na afloop van de race is de Brit vanzelfsprekend dolgelukkig met zijn eerste zege van dit seizoen.

Op zaterdag wist Russell zijn auto uitstekend op pole position te plaatsen vlak voor de deur van Max Verstappen, waardoor hij op zondag natuurlijk de beste papieren in handen had om de zege te gaan pakken. Velen voorspelden spektakel bij de eerste bocht tussen de twee kemphanen, maar die bleef eigenlijk vanaf de start al uit. Russell vertrok uitstekend, hoefde weinig te duchten van Verstappen en kon vervolgens soeverein richting het einde van de race rijden. De Britse rijder kwam nimmer in gevaar en pakte een welverdiende overwinning.

Russell dolgelukkig

Na afloop van de race is de Britse coureur natuurlijk dolgelukkig: "Geweldig om weer bovenaan te staan. De laatste keer was in Las Vegas. Het komt natuurlijk mede door de geweldige ronde gisteren. Geweldig ook om Kimi op het podium te zien. Alle dank naar de mensen in de fabriek. De sterkte van onze auto is in deze koelere omstandigheden. We gaan ervan genieten." Vervolgens is het ook al tijd om even vooruit te blikken op Oostenrijk: "De tijd zal het leren. Vorig jaar wonnen we ook in Oostenrijk. We gaan er nu gewoon van genieten. Een goede dag."

GEORGE RUSSELL WINS IN CANADA! 👏🏆



A controlled victory for the Mercedes driver who withstands the pressure from Max Verstappen behind 💪#F1 #CanadianGP pic.twitter.com/Gc5y2lvag3 — Formula 1 (@F1) June 15, 2025

