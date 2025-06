Derek Warwick werd eerder deze week door de FIA geschorst als steward voor het raceweekend in Canada, nadat hij zich bij een goksite had uitgelaten over een aantal actuele onderwerpen in de Formule 1. George Russell heeft zich hier als voorzitter van de Grand Prix Drivers' Assocation over uitgesproken.

Verschillende Formule 1-journalisten kregen afgelopen week een interview in hun mailbox aangeboden met FIA-steward Derek Warwick. Het is een trend die we de laatste tijd steeds vaker zien: bekende namen uit de wereld van de Formule 1 leggen tegen betaling een interview af met een - meestal - gokwebsite, en vervolgens wordt dat interview via de mail verspreid onder de media. Het staat de media vervolgens vrij om die quotes te gebruiken, mits er doorgelinkt wordt naar de desbetreffende goksite. Beide partijen profiteren hiervan. De geïnterviewde houdt er een zakcentje aan over, en het gokplatform wordt beter vindbaar in Google, omdat er door allerlei nieuwssites naar gelinkt wordt.

Artikel gaat verder onder video

Interviews met goksites

Daarbij geldt echter wel de gouden regel van het internet: hoe pikanter de uitspraken, hoe sneller het overgenomen wordt. Dit soort interviews bieden daarom vaak garantie voor minimaal één of twee gepeperde uitspraken. Zo nam de FIA begin dit jaar nog afscheid van Johnny Herbert als steward, omdat hij zich ook regelmatig op deze manier uitlaat over de actualiteiten in de Formule 1. Dit was volgens het motorsportorgaan niet langer verenigbaar met zijn werk als steward. Daarom was het merkwaardig dat afgelopen maandag het interview met Warwick verscheen: nota bene één van de stewards voor het raceweekend in Canada. Warwick liet zich onder andere uit over de straf van Max Verstappen in Barcelona, en liet optekenen dat Lewis Hamilton een zevende wereldtitel verdient. Geen extreme uitspraken, maar genoeg voor de FIA om hem dit weekend niet in actie te laten komen. Vanaf het weekend in Oostenrijk, mag hij zijn taken weer oppakken.

Russell neemt het op voor Warwick

Op de persconferentie na afloop van de kwalificatie, wordt George Russell naar het voorval gevraagd: "We mogen natuurlijk allemaal onze eigen kijk op dingen hebben", klinkt het. "Wat Derek heeft gezegd, was denk ik niet beledigend voor iemand. Dat is waarom we hem ook nog terug gaan zien. Ik denk dat vandaag de dag alles wat je zegt onder een vergrootglas wordt gelegd, dat hoort bij het spelletje dat we spelen. We moeten wel bedenken dat stewards vrijwilligers zijn. Ze verdienen niets met het zijn van steward. Ze hebben ook een leven buiten de Formule 1. We praten in de paddock allemaal met de media. Ik denk dat als het meer was geweest dan deze tijdelijke schorsing, het een beetje te zwaar zou zijn geweest."

Gerelateerd