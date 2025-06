Gabriel Bortoleto en Yuki Tsunoda werden na afloop van de derde vrije training naar de stewards gefloten, vanwege mogelijke overtredingen tijdens de rode vlag. De FIA is tijdens de kwalificatie van de F1 Grand Prix van Canada met een conclusie gekomen.

Oscar Piastri raakte de Wall of Champions op het Circuit Gilles Villeneuve halverwege de laatste trainingssessie. Nico Hülkenberg schampte de muur een minuut later in een spectaculaire spin. Gelukkig viel de schade mee bij de McLaren en de Kick Sauber, maar er lagen genoeg brokstukken op de baan dat VT3 moest worden stilgelegd. Bortoleto en Tsunoda hadden mogelijk ieder een andere deelnemer ingehaald tijdens de rode vlaggen en kregen een onderzoek aan hun broek.

Artikel 2.5.4.1.b

Inhaalacties plegen tijdens rode vlaggen is in overtreding van artikel 2.5.4.1.b van bijlage H van de International Sporting Code en omdat het gaat om veiligheid, is het iets wat de stewards altijd zeer serieus nemen. Tsunoda heeft daarom een gridstraf gekregen van maar liefst 10 posities. Hij had Piastri ingehaald, terwijl de sessie al was stilgelegd. Piastri reed rond met schade, maar de stewards vonden dat Tsunoda gewoon veilig achter de McLaren had kunnen rijden onder de rode vlaggen. De Japanner van Red Bull krijgt ook nog eens twee strafpunten op zijn superlicentie.

Bortoleto heeft geen straf gekregen. Toen de rode vlag uitkwam, lag hij slechts minder dan 60 meter achter Ollie Bearman die veel langzamer reed. De Kick Sauber-coureur trapte meteen op de remmen, maar het was onmogelijk om achter Bearman te blijven vanwege het grote snelheidsverschil.

