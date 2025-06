Lando Norris heeft de derde en laatste vrije training in aanloop naar de Grand Prix van Canada als snelste afgesloten. De McLaren-coureur zette een 1:11.799 op het bord en bleef daarmee de concurrentie voor in Montreal.

De derde en laatste vrije training in aanloop naar de Grand Prix van Canada ging om 18:30 uur Nederlandse tijd van start. Lokaal was het 12:30 uur, waardoor de sessie met 22 graden Celsius onder aangename omstandigheden van start ging. De temperatuur van het asfalt was inmiddels opgelopen tot 44 graden Celsius. Bij het vrijgeven van de baan was het opvallend rustig in de pitstraat. De coureurs leken geen haast te hebben om het Circuit Gilles Villeneuve te bestormen. Iets wat we vaker zien bij een derde vrije training.

Rustige openingsfase

Na bijna vier minuten was Franc Colapinto de eerste die naar buiten reed. De Argentijn staat onder druk bij Alpine, omdat hij de afgelopen races weinig indruk heeft weten te maken. Na de eerste tien minuten was hij de eerste coureur met een tijd op het bord: 1:15.366. Charles Leclerc dook hier vrijwel direct onderdoor met een 1:15.004. De Ferrari-coureur had er baat bij om zoveel mogelijk meters te maken, nadat hij op vrijdag na een harde crash in de eerste vrije training, de hele dag niet meer in actie kwam.

Met nog dik veertig minuten op de klok werd het in hoog tempo drukker op de baan, en ook de rondetijden werden flink aangescherpt. Zo steeg Fernando Alonso naar de bovenste positie in de tijdenlijst met een 1:13.050 op de zachte band, met teammaat Lance Stroll daar een halve seconde achter. Leclerc verbeterde dit vervolgens met een 1:12.843. Op dit punt waren er nog altijd tien coureurs zonder tijd op het bord. Oscar Piastri was met zijn eerste getimede ronde goed voor een 1:13.632, waar Lewis Hamilton een 1:13.613 noteerde.

Leclerc is playing catch up after missing most of FP1 and all of FP2 on Friday #F1 #CanadianGP pic.twitter.com/lh5WZBMKKL — Formula 1 (@F1) June 14, 2025

Rode vlag na moment Piastri

Diezelfde Piastri kende een spannend moment bij het uitkomen van de laatste bocht. De McLaren-coureur schampte de befaamde Wall Of Champions en moest vervolgens met schade aan zijn wagen terug naar de pits. De sessie werd met een rode vlag stilgelegd, om de puinstukken van de baan te kunnen halen. Geen lekker moment voor de leider in het wereldkampioenschap. Ook Nico Hülkenberg had een close call met de muur, maar wist na een spin met geluk het beton te vermijden.

Piastri has clipped the Wall of Champions 👀



And he's got a puncture for his troubles #F1 #CanadianGP pic.twitter.com/Galcy9mvBj — Formula 1 (@F1) June 14, 2025

Slotfase derde vrije training Canada

De baan werd met nog 33 minuten op de klok weer naar buiten gekomen. Een aantal coureurs, waaronder Max Verstappen, waren op dit punt nog altijd niet naar buiten geweest. De viervoudig wereldkampioen was met zijn eerste ronde goed voor een 1:13.442 en de daarbij behorende negende stek. Met nog twintig minuten op de klok bestond de top vijf uit Russell met een 1:11.950, Hamilton, Lando Norris, Verstappen en Piastri.

In de slotfase werden er nog behoorlijk wat tijden aangescherpt. Bij het vallen van de vlag was het Norris die met een 1:11.799 bovenaan de tijdenlijst eindigde. Leclerc eindigde op de tweede stek, gevolgd door Russell, Hamilton en Verstappen. Piastri moest opvallend genoeg tekenen voor de achtste plaats. Hij heeft nog wat werk te verzetten om in de kwalificatie een stap te kunnen zetten.

🏁 END OF FP3 🏁



TOP 10

Norris 💪

Leclerc

Russell

Hamilton

Verstappen

Alonso

Antonelli

Piastri

Sainz

Albon#F1 #CanadianGP pic.twitter.com/nuRJ9fdIxB — Formula 1 (@F1) June 14, 2025

