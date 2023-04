Wolff 'adviseerde Verstappen naar Red Bull te gaan', commotie over nieuwe Leclerc-vlam | GPFans Recap

Brian Van Hinthum

Zaterdag 8 april 2023 21:46

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

We zitten inmiddels midden in de lentestop maar rondom de Formule 1 valt er vanzelfsprekend nog altijd genoeg te beleven. Lewis Hamilton had zo een aantal uitspraken over zijn vastberadenheid om voor de titel te vechten en op het internet ontstond er een hoop commotie onder de Formule 1-fans aan de hand van rondzingende geruchten over de nieuwe vermeende vriendin van Charles Leclerc. Toto Wolff heeft daarnaast een bijzondere anekdote over Max Verstappen in huis.

Hamilton baalt van W14 Mercedes: "Ik ben klaar om voor de titel te vechten"

Terwijl Max Verstappen over een snelle auto beschikt, net zoals in 2022, is het tot nu toe in 2023 deja vu voor Lewis Hamilton. De Brit ziet dat de W14 voor nu geen kampioenschapsauto is en 'houdt er niet van om in auto's te rijden die niet geweldig zijn', een duidelijke boodschap richting Mercedes. In een video van het Amerikaanse Fox Sports vertelt Hamilton over zijn zoektocht naar zijn achtste wereldtitel, die hem boven Michael Schumacher zou brengen als het gaat om titels in de Formule 1.

Geruchten over nieuwe vriendin Leclerc zorgen voor veel commotie bij fans

Wolff verloor gevecht om Verstappen in 2014: "Adviseerde hem om naar Red Bull te gaan"

Het is voor een groot deel dankzij Toto Wolff dat Max Verstappen nu coureur is van Red Bull Racing en hij in 2014 niet koos voor Mercedes maar een jaar later bij Toro Rosso zijn debuut in de Formule 1 kon maken. Dit heeft de Oostenrijker, teambaas van Mercedes, onthuld.

Hamilton gaat over Schumacher heen: zeventien seizoenen achter elkaar op het podium

Lewis Hamilton, al jaren actief voor Mercedes, heeft al aardig wat records op zijn naam staan. Hij wordt vaak met Michael Schumacher vergeleken, maar nu is de coureur sinds de Grand Prix van Australië over de Duitser heen. De Brit heeft een record op zijn naam geschreven. Het gaat om het aantal seizoenen achter elkaar dat een coureur een race op het podium terecht weet te komen. Hamilton heeft dit nu zeventien seizoenen achter elkaar gedaan door zijn podiumplek in Australië.

Hoe denkt Verstappen over zijn pensioen en wanneer kan hij stoppen?

Het is natuurlijk nog even weg en behoorlijk koffiedik kijken, maar veel signalen lijken erop te wijzen dat we bij Max Verstappen niet hoeven te verwachten dat hij doorgaat tot leeftijden als Lewis Hamilton en Fernando Alonso. Maar hoe zit het nu allemaal precies met de mening van de Nederlander en zijn contractuele verplichtingen?