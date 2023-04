Brian Van Hinthum

Zaterdag 8 april 2023 16:32

Het is natuurlijk nog even weg en behoorlijk koffiedik kijken, maar veel signalen lijken erop te wijzen dat we bij Max Verstappen niet hoeven te verwachten dat hij doorgaat tot leeftijden als Lewis Hamilton en Fernando Alonso. Maar hoe zit het nu allemaal precies met de mening van de Nederlander en zijn contractuele verplichtingen?

Verstappen maakte zijn Formule 1-debuut op 15 maart 2015. Op dat moment was hij zeventien jaar en 166 dagen. Hij was daarmee de jongste debutant ooit in de koningsklasse van de racesport, een record wat hem voorlopig niet meer afgepakt kan worden. Sinds zijn komst zijn namelijk de regels veranderd en moet een coureur tenminste achttien jaar oud zijn om te kunnen debuteren in de koningsklasse. Zolang deze regel van kracht blijft, zal Verstappen dus de jongste debutant in de Formule 1 blijven. Met zijn zeventien jaar debuteerde hij al een stuk vroeger dan veel van zijn collega's. Inmiddels rijdt hij dan ook alweer acht jaar in de Formule 1 en dat pas op 25-jarige leeftijd.

Artikel gaat verder onder video

Record van Schumacher en Hamilton

Hoewel de Nederlander dus nog altijd ontzettend jong is, behoort hij al tot één van de meeste ervaren coureurs op de grid. In 2021 wist hij op 24-jarige leeftijd zijn lang gekoesterde droom in vervulling te brengen door zijn eerste wereldkampioenschap in de Formule 1 binnen te halen, zoals hij zelf ook al eerder aangaf. "Ik heb al eerder gezegd dat mijn doel in de Formule 1 behaald zou zijn, als ik een kampioenschap zou winnen. Alles wat erna komt, is gewoon een bonus." Die bonus is inmiddels ook aardig aan het opstapelen. De overwinningen worden aan elkaar geregen en wereldkampioenschap nummer twee is inmiddels ook een feit.

Gewapend met het ijzersterke Red Bull Racing achter zich lijkt niets hem in de weg staan om ooit het record van Michael Schumacher en Lewis Hamilton te doorbreken als hij op deze manier weet door te gaan in de sport. Zelf heeft de tweevoudig wereldkampioen echter aangegeven helemaal niet bezig te zijn met dergelijke cijfers, statistieken en records, zoals Hamilton bijvoorbeeld wel zijn laatste paar jaren volledig gericht heeft op het veroveren van wereldtitel nummer acht. Het lijkt er dan ook niet op dat het eventueel verbreken van het wereldtitelrecord een belangrijke drijfveer voor Verstappen zal gaan spelen in de beslissing om door te gaan in de Formule 1.

Interesse in andere raceklassen

Hoewel Verstappen een ontzettende racefanaat is, blijft zijn interesse in de motorsport niet alleen beperkt tot de Formule 1. De Limburger is regelmatig in de simulator te vinden en steekt ook zijn passie voor bijvoorbeeld het enduranceracen, zoals de 24 uur van Le Mans, niet onder stoelen of banken. "Daar is minder druk, meer plezier. Dat zou misschien tijdens mijn Formule 1-loopbaan zelfs al kunnen. Maar niet dit jaar of het volgende, misschien daarna. De 24-uursraces lijken mij wel wat: Le Mans, Spa-Francorchamps, Daytona en de 12 uur van Sebring. Of die in Bathurst, Australië. Wel in een GT3- auto. Die race heb ik in de simulator al twee keer gewonnen", zei hij ooit eens daarover.

Verstappen heeft over dat racen in andere klassen ook al ooit aangegeven dat hij dat het liefst zou doen als hij nog op de toppen van zijn kunnen is. Wanneer de Nederlander aan het einde van 2028 - wanneer zijn contract met Red Bull afloopt - besluit om de Formule 1 te verlaten, is hij 31 jaar oud. "Misschien dat ik er wel mee stop. Tegen die tijd rij ik al een poosje rond in de Formule 1", zei de Nederlander daar ooit eens nuchter over. Mocht hij op dat moment stoppen, op een relatief jong ogende leeftijd, rijdt hij al veertien jaar rond op het hoogste niveau van de autosport. Helemaal geen gekke carrière dus.

Motorreglementen 2026

Een belangrijke factor die in de keuze van Verstappen zal meespelen hangt ook in de kwaliteit van zijn auto. Daarbij zal er een belangrijke rol voor 2026 zijn weggelegd. Dat jaar gaan de motorreglementen op de schop en kan het hele veld mogelijk weer op zijn kop worden gezet. "Het hangt er een beetje vanaf of de auto goed is en ik nog meedoe voor de prijzen. Ik kan er niet tegen om achterin mijn rondjes te moeten rijden. Dan rijd ik liever in een andere klasse. Maar op dit moment zou ik echt voor geen enkel ander team willen rijden." 2026 zal dus een belangrijke rol gaan spelen in het verloop van de [lengte van de] carrière van Verstappen.

Familie, vrienden en de kalender

Dan nog het stukje familie, vrienden en het steeds drukker wordende schema van de Formule 1, waar Verstappen zich eerder al als volgt over uitliet. "Het probleem is dat we zoveel reizen en dat het steeds meer en meer wordt. De vraag is dan: 'Is het het waard om zoveel tijd weg te zijn van familie en vrienden om steeds maar op meer succes te jagen?' Ik heb alles al bereikt wat ik wilde in de Formule 1. Maar goed, ik weet dat ik een contract heb voor tot en met 2028. Dan word ik 31. Dat is nog best jong, maar zoals ik al zei, ik wil ook andere dingen doen in het leven."

Het zijn woorden die duidelijk maken dat Verstappen naast zijn passie voor racen ook andere zaken in het leven hoog in het vaandel heeft staan. De leiding van de Formule 1 lijkt steeds verder uit te willen breiden qua kalender en druk op de coureurs en daar liet Verstappen zich recent dan ook kritisch over uit. De Red Bull-coureur dreigde zelfs met zijn pensioen, mochten de plannen doorgang vinden. "Als we naar meer en meer wedstrijden gaan, heb ik daar niet zoveel zin in. Racen is mijn leven, maar op een gegeven moment is dit het niet meer waard om zoveel weg te zijn van huis. Dan wil ik ook andere dingen gaan doen."

Op zoek naar de nieuwe Max?

Als we alle woorden van Verstappen, zijn dreigementen, de duur van zijn contract, zijn vroege entree in de Formule 1, zijn ambitie in andere raceklassen én de steeds drukker wordende agenda van de koningsklasse allemaal op één stapel gooien, lijkt de kans groter dat Verstappen na 2028 besluit om de Formule 1 te verlaten dan dat hij zijn weg vervolgt. Het is natuurlijk nog even weg en er kan een hoop veranderen in die tijd, maar misschien moeten we ondertussen maar vast de volgende Verstappen klaarstomen voor na 2028?