Lars Leeftink

Zaterdag 8 april 2023 14:33

Lewis Hamilton, al jaren actief voor Mercedes, heeft al aardig wat records op zijn naam staan. Hij wordt vaak met Michael Schumacher vergeleken, maar nu is de coureur sinds de Grand Prix van Australië over de Duitser heen. De Brit heeft een record op zijn naam geschreven.

Het gaat om het aantal seizoenen achter elkaar dat een coureur een race op het podium terecht weet te komen. Hamilton heeft dit nu zeventien seizoenen achter elkaar gedaan door zijn podiumplek in Australie. Hiermee gaat hij over Schumacher heen, die dit zestien seizoenen achter elkaar voor elkaar kreeg namens Ferrari, Benneton en Mercedes. Hamilton deed dit namens McLaren en Mercedes. Voor dat laatste team rijdt hij al jaren en was hij tussen 2014 en 2020 dominant. Die dominantie is nu echter overgenomen door Max Verstappen en Red Bull Racing.

Artikel gaat verder onder video

Op zoek naar achtste titel

Mede door de controversiële slotfase in Abu Dhabi en het dominante seizoen 2022 van Verstappen is Hamilton nog steeds op zoek naar zijn achtste wereldkampioenschap. Het zou hem alleen bovenaan de meest succesvolle coureurs in de sport zetten. Voor nu staat hij op gelijke hoogte met Schumacher, en de kans lijkt vrij klein dat daar in 2023 verandering in gaat komen. Het gat met Verstappen is al meer dan dertig punten en de Brit heeft samen met Mercedes al aangegeven te verwachten dat Red Bull in 2023 blijft domineren. De focus zal wat dat betreft dus op 2024 moeten, als Hamilton dan nog in de Formule 1 en bij Mercedes rijdt. Het contract van de Brit loopt namelijk eind 2023 af.