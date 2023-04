Lars Leeftink

Zaterdag 8 april 2023 09:31 - Laatste update: 09:47

Charles Leclerc lijkt een nieuwe vriendin te hebben. Nadat de coureur van Ferrari eind 2022 besloot een einde te maken aan een lange relatie met Charlotte Sine, lijkt de Italiaanse Alexandra Saint Mleux de nieuwe vlam van de Monegask te zijn. Veel fans van Leclerc waren daar niet zo blij mee.

Dit lijkt duidelijk te worden uit beelden die op social media, en dan vooral op TikTok, zijn verschenen rondom de raceweekenden van 2023. Leclerc besloot in december 2022 na drie jaar daten afscheid te nemen van Sine, waarna de populaire coureur weer op de markt was. Dit lijkt echter niet lang geduurd te hebben, want met Saint Mleux lijkt de Monegask een nieuwe vlam te hebben gevonden. Leclerc en Saint Mleux hebben dit nog niet bevestigt.

Artikel gaat verder onder video

Wie is Alexandra Saint Mleux?

Alexandra Saint Mleux is een 21-jarige Italiaanse waarvan verder niet al te veel bekend is. Ze is in ieder geval geen bekend figuur, wat voor veel andere vriendinnen van coureurs wel geldt. Ze heeft wel een account op TikTok waar ze 19.000 volgers heeft, een aantal dat behoorlijk gegroeid is sinds de geruchten omtrent haar en Leclerc. Op haar TikTok toont ze vooral beelden van steden die ze bezocht heeft. Deze video's halen vaak de 40.000 views. De geruchten zijn tot nu toe gebaseerd op het feit dat ze rondom raceweekenden in 2023 (maar ook daarbuiten) al een paar keer samen zijn gezien, iets wat Leclerc überhaupt weinig doet. Aangezien zelfs zijn familie vaak niet zo dicht bij de Monegask te zien is tijdens een raceweekend, valt er in ieder geval te concluderen dat Saint Mleux een belangrijk iemand is die sinds het uitgaan van de relatie met Sine in de buurt van Leclerc te vinden is. Sinds de geruchten is niet elke fan van Leclerc blij met Saint Mleux, die inmiddels haar Instagram-account (gevolg door onder meer Leclerc en Nyck de Vries) privé heeft gemaakt.

Coureurs zijn actief

De coureurs zijn de laatste tijd actief in de liefde. Daar waar het bij Max Verstappen stabiel is gezien de relatie met Kelly Piquet, is het bij andere coureurs een periode van veel veranderingen. Zo besloot een andere populaire coureur, Lando Norris, in 2022 tevens afscheid te nemen van zijn vriendin: Luisinha Oliveira. Ondertussen bleken ook de wat oudere coureurs nog actief te zijn, want Fernando Alonso kondigde deze week aan dat zijn relatie met Andrea Schlager ten einde is gekomen. Naast hun activiteiten op de baan zijn de coureurs dus ook druk bezig met hun persoonlijke leven.