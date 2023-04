Lars Leeftink

Zaterdag 8 april 2023 08:46 - Laatste update: 08:47

Terwijl Max Verstappen over een snelle auto beschikt, net zoals in 2022, is het tot nu toe in 2023 deja vu voor Lewis Hamilton. De Brit ziet dat de W14 voor nu geen kampioenschapsauto is en 'houdt er niet van om in auto's te rijden die niet geweldig zijn', een duidelijke boodschap richting Mercedes.

In een video van het Amerikaanse Fox Sports vertelt Hamilton over zijn zoektocht naar zijn achtste wereldtitel, die hem boven Michael Schumacher zou brengen als het gaat om titels in de Formule 1. "Ik ben er klaar voor om een wereldkampioenschap te winnen. Ik heb mezelf zo goed mogelijk voorbereid op dit jaar, zo goed heb ik dat nog nooit gedaan. Als de auto, bij wijze van spreken, morgen goed genoeg is, ben ik klaar om te vechten." Volgens de Brit is het echter de auto die hem aan het dwarsbomen is. "Helaas is hier nog geen sprake van." Net zoals in 2022 heeft Mercedes het lastig om überhaupt maar in de buurt te komen van de RB19 van Red Bull Racing.

Hamilton geen fan van slechte auto's

Dat Hamilton niet al te blij is met de W14 en niet blij was met de W13, maakt de Brit richting de buitenwereld geen geheim van. Volgens Hamilton is het voor een coureur als hem, die jaren in een snelle auto reed en alles kon winnen wat er te winnen was, een nachtmerrie om in zo'n auto te rijden. "Ik hou er niet van om in auto's te rijden die niet geweldig zijn. Ik wil niet in een auto rijden die niet is zoals het hoort, maar ik hou ook van de uitdaging om te zien wat ik er wel mee kan doen."

Brutaal zijn

Zelfs als Hamilton met Mercedes doorheeft wat het maximaal haalbare is met de W14, wil hij proberen dit te overtreffen. "Wat is dan het maximale resultaat dat we kunnen bereiken? Als de vijfde plek het beste is dat we kunnen krijgen, misschien kunnen we dan ook wel brutaal zijn en mikken op een vierde of zelfs derde plaats. We moeten er vooral voor zorgen dat we consistent zijn en als de auto ineens de knop omdraait en het de auto van je dromen wordt, dan zijn we er klaar voor."