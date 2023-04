Lars Leeftink

Het is voor een groot deel dankzij Toto Wolff dat Max Verstappen nu coureur is van Red Bull Racing en hij in 2014 niet koos voor Mercedes maar een jaar later bij Toro Rosso zijn debuut in de Formule 1 kon maken. Dit heeft de Oostenrijker, teambaas van Mercedes, onthuld.

Verstappen maakte in 2015, nadat hij al reservecoureur was geweest, in Australië zijn debuut namens Toro Rosso. Hier reed hij tot en met de helft van het seizoen 2016, want tijdens het seizoen werd hij als vervanger aangewezen van Daniil Kvyat. Samen met Daniel Ricciardo moest hij tijdens zijn eerste paar seizoenen vaak Mercedes en Ferrari voor zich laten, maar de Nederlander maakte wel indruk. Dit deed hij onder meer door zijn eerste race in een Red Bull gelijk te winnen. In 2021 was daar dan na een spectaculair seizoen de eerste kans voor de Nederlander op een titel, een kans die hij meteen met beide handen aangreep. De Nederlander versloeg Lewis Hamilton en won zijn eerste kampioenschap in de sport. In 2022 domineerde hij, verbeterde hij meerdere records en won Verstappen met Red Bull beide kampioenschappen. Wolff speelde hier, zo blijkt nu, een belangrijke rol in.

Wolff adviseerde Verstappen

In gesprek met de Italiaanse tak van Motorsport.com doet Wolff, al jaren teambaas van Mercedes, een opvallende onthulling. In 2014 streden Mercedes en Red Bull Racing om Verstappen, die richting de Formule 1 aan het kijken was. "Max was duidelijk een interessante kerel, maar op dat moment konden we hem alleen een plek in de GP2 (nu Formule 2) aanbieden en daarna misschien een contract. Helmut kon hem een plekje in de Formule 1 beloven. Uiteindelijk adviseerde ik hem ook om die route te nemen."

Verstappen in 2023

Sindsdien moet Wolff met Mercedes toekijken hoe Verstappen steeds beter werd en nu voor het twee jaar op rij de beste en meest dominante coureur van de grid is. Tot nu toe is Verstappen in 2023 ook weer dominant, door de combinatie van zijn talent en de pijlsnelle RB19 van Red Bull. Voorlopig heeft het team totaal geen concurrentie en zijn Aston Martin, Mercedes en Ferrari vooral met elkaar bezig in de strijd om de tweede plek en de podiumplekken achter Verstappen en Sergio Pérez. De vraag is vooral hoe de teams in 2023 de auto door gaan ontwikkelen en of ze kunnen profiteren van hun voordeel ten opzichte van Red Bull in de windtunnel. Toch is het huidige gat met de regerend kampioen, zeker op de rechte stukken en op hoge snelheid, enorm groot.