De World Motor Sport Council kwam vandaag bij elkaar in Macau en dus had de FIA een boel nieuws te melden. Het belangrijkste is dat de 2026-kalender van de Formule 1 is uitgebracht. Het zal er al aan te komen, maar we hebben nu bevestiging dat de gloednieuwe Grand Prix van Madrid de race op het circuit van Imola zal vervangen. De autosportbond heeft ook een verzoek van Red Bull Racing besproken en besloten dat Arvid Lindblad vervroegd zijn superlicentie mag aanvragen. Verder vertelt een journalist over de toestand van Michael Schumacher, komt Sergio Pérez dichterbij een comeback, moet George Russell misschien plaatsmaken voor Max Verstappen bij Mercedes en krijgen we eindelijk de waarheid te horen over dat ronderecord van Verstappen.

Formule 1 kondigt kalender 2026 aan, Madrid vervangt Imola

De Formule 1 heeft officieel bekendgemaakt waar en wanneer er in 2026 geracet zal worden. Er zullen volgend jaar opnieuw 24 Grands Prix georganiseerd worden, en één daarvan is nieuw op de kalender. Dat betekent ook dat er een wedstrijd is afgevallen. Australië krijgt wederom de eer om het seizoen te openen. Het F1-circus zal na wintertests in Barcelona en Bahrein op vrijdag 6 maart neerstrijken in Melbourne. Normaal gesproken is Bahrein de eerste race van het seizoen, maar net als in 2025 zit de ramadan ook in 2026 in de weg. Monaco is verschoven naar zondag 7 juni en wordt dus niet meer op dezelfde datum verreden als de Indianapolis 500. De Dutch Grand Prix op Zandvoort staat op de planning voor zondag 23 augustus. Emilia-Romagna heeft geen contractverlenging kunnen scoren en maakt daarom plaats voor Madrid. Lees hier het hele artikel over de kalender van de Formule 1 voor volgend jaar.

Nieuwe update over toestand Michael Schumacher laat fans bedroefd achter

Michael Schumacher (56) is sinds zijn skiongeluk in 2013 niet meer in het openbaar gezien. Zijn familie houdt hem buiten de schijnwerpers en deelt zelden een update over zijn medische toestand. Heel af en toe druppelt er nieuwe informatie naar buiten, zoals nu. Craig Scarborough claimt gesproken te hebben met iemand die "heel, heel close" met Schumacher is. Helaas kreeg hij een weinig hoopvolle boodschap mee van deze persoon. Volgens de journalist moeten fans niet langer hopen dat ze Schumacher ooit nog in levende lijve gaan zien. "Ik heb met iemand gesproken die heel, heel close met hem is en die vertelde me dat we niets meer van hem zouden horen", zo laat Scarborough weten aan The Sun. Lees hier het hele artikel over de toestand van Michael Schumacher.

'Alpine overweegt Colapinto te vervangen door Sergio Pérez'

Het Formule 1-team van Alpine zou overwegen Franco Colapinto te vervangen door Sergio Pérez. De Franse renstal had gehoopt dat Colapinto zijn vorm van zijn tijd bij Williams kon herhalen, maar heeft inmiddels genoeg gezien. De sponsors die Pérez meebrengt, maken hem extra interessant voor Alpine. "Nou, wat er aan de hand is", zo begint Kalff zijn verhaal. "Is dat schijnbaar Flavio Briatore een contract heeft waarmee hij 'heel weinig' verdiend, ik geloof 1 miljoen per jaar, als adviseur. Maar hij krijgt ook een aardige commissie voor al het geld wat hij binnenbrengt. Vandaar dat Colapinto ook ineens in beeld was. Nu is Briatore niet blij met Colapinto. Dat kan ik begrijpen, want ze dachten dat hij ineens alles beter ging maken. En nu zitten ze te denken van: 'Ja, maar waarom nemen wij Pérez niet?'" Lees hier het hele artikel over een mogelijke comeback voor 'Checo'.

FIA keurt uitzondering van Red Bull goed voor superlicentie Arvid Lindblad

De FIA heeft bevestigd dat het een verzoek van Red Bull Racing heeft gekregen om een uitzondering te maken voor het reglement omtrent de superlicentie. De autosportbond heeft deze goedgekeurd. Dat betekent dat Arvid Lindblad een superlicentie mag aanvragen en er dus een nieuwe invaller voor Max Verstappen klaarstaat. Verstappen staat op 11 strafpunten en loopt daarom groot risico om geschorst te worden, als hij nog een incident veroorzaakt. De energiedrankfabrikant zou met de stoeltjes moeten schuiven, als de viervoudig wereldkampioen inderdaad een Grand Prix moet missen. Om Lindblad als back-up te hebben, geeft Red Bull een beetje ademruimte en meer keuze. Lees hier het hele artikel over de uitzondering die de FIA maakt voor Arvid Lindblad.

Russell geeft eerlijk toe over Mercedes: "Het is niet zeker dat ik volgend jaar daar rij"

Mercedes is een van de weinige teams op de F1-grid zonder een coureur te hebben bevestigd voor 2026. George Russell heeft nu in een interview met Motorsport-Total toegegeven dat het onzeker is of hij volgend jaar blijft. Gaat hij in op de interesse van Aston Martin? Maakt hij op die manier plaats voor Max Verstappen? Hij werd eerst gevraagd of hij niet een beetje jaloers is op zijn ploegmaatje Kimi Antonelli, die niet drie jaar bij Williams hoefde door te brengen, voordat hij bij Mercedes kwam, en of hij het vervelend vindt dat hij zo lang moet wachten om een competitieve auto te hebben. "Kijk naar Fernando [Alonso]. Hij debuteerde, won twee titels in zijn eerste vier jaar [bij Renault] en mensen zeiden: 'Hij gaat er tien winnen'", antwoordde de Brit. Lees hier het hele artikel over George Russell die ingaat op zijn onzekere toekomst bij Mercedes.

Nordschleife-specialist onthult waarheid achter recordtijd Verstappen: "Had maar drie ronden nodig"

De waarheid over het ronderecord van Max Verstappen is eindelijk boven water gekomen. Misha Charoudin, een specialist op de Nürburgring Nordschleife, heeft bevestigd dat het klopt dat de Red Bull F1-coureur een rondetijd van 7:48 heeft gereden op het beruchte circuit. "Mijn team bestaat uit twee bekende simracers en Max Verstappen is simracer nummer één, F1-coureur nummer twee en daarna vader en alles eromheen", begon Charoudin bij de podcast Road To Success. "[Simracers] hebben allemaal direct contact met elkaar, dus we wisten dat het ging gebeuren, lang voordat iedereen het wist." Op de vraag hoe het is om een F1-coureur op de Nordschleife te zien, antwoordde hij: "Het is onwijs gaaf, omdat je ziet dat hij waardering heeft voor deze plek." Lees hier het hele artikel over Max Verstappen op de Nürburgring Nordschleife.

