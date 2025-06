De afgelopen tijd is er naar opmerkingen van onder meer FIA-president Mohammed Ben Sulayem een hoop te doen over de torenhoge salarissen van de Formule 1-coureurs, iets waar ook onder meer Flavio Briatore vanaf lijkt te willen door middel van het laten vallen onder een salarisplafond. Toch lijkt die stap niet heel dichtbij.

Eerder vorige maand liet Ben Sulayem, die op de achtergrond druk aan het jagen is op een nieuwe termijn als FIA-president, van zich horen over de salarissen van de coureurs: "Er zijn slechte deals gesloten met de FIA. Het is voor mij onbegrijpelijk dat één (Formule 1-)coureur en één teambaas meer geld verdienen dan de hele FIA, terwijl de FIA het kampioenschap bezit. Is dat eerlijk?", zo liet de FIA-voorman zich horen.

Tijdens de persconferentie voor teambazen in Barcelona kreeg hij bijval van Briatore: "Die salarissen zouden ook onder dat budgetplafond moeten vallen. De kosten zijn enorm gestegen, in vergelijking met vroeger. Ik denk daarom dat het budgetplafond een heel goed idee is geweest. Ik denk dat we dat budget moeten verhogen, maar dus inclusief het salaris van de coureur", zo citeert De Telegraaf. Inmiddels wordt er serieus gekeken naar dit idee. Om dit door te voeren, zal er een supermeerderheid van 28 stemmen nodig zijn.

Echter zijn er slechts dertig stemmen in het spel, die verdeeld worden onder de FIA [tien stuks], de FOM [tien stuks] en de teams [tien stuks]. Daarbij krijgt elk team één stem in te zetten en hebben we de kennis dat onder meer Max Verstappen en Lewis Hamilton al sterk tegen het idee van een budgetcap voor coureurssalarissen zijn, waardoor we sowieso al twee teams en dus twee broodnodige stemmen lijken kunnen weg te strepen. Mocht nog een ander team tegenstemmen, dan zal het hele idee al in de prullenbak belanden.

