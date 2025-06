Het Formule 1-team van Alpine zou overwegen Franco Colapinto (22) te vervangen door Sergio Pérez (35). De Franse renstal had gehoopt dat Colapinto zijn vorm van zijn tijd bij Williams kon herhalen, maar heeft inmiddels genoeg gezien. De sponsors die Pérez meebrengt, maken hem extra interessant voor Alpine.

'Checo Pérez naar Alpine', zo wordt er gekopt aan de tafel van In de Slipstream van Viaplay. De Mexicaan werd eind vorig jaar uitgekocht door Red Bull Racing, nadat hij geruime tijd niet de gewenste prestaties wist te leveren. Zijn opvolgers, Liam Lawson en inmiddels Yuki Tsunoda, doen het echter niet veel beter. Dit heeft verschillende teams aan het denken gezet. Zo slecht is die Pérez dus misschien niet. Bij Alpine overwegen ze nu de Mexicaan aan boord te halen als vervanger van Colapinto. De 35-jarige coureur is extra interessant voor de Franse renstal vanwege zijn sponsors. Flavio Briatore, topman van Alpine, zou namelijk een percentage krijgen van al het geld dat hij binnenbrengt. Pérez is voor hem dan ook een uiterst interessante optie, zo vertelt ook Allard Kalff.

Pérez 'met paar grote sponsors' interessant voor Alpine

"Nou, wat er aan de hand is", zo begint Kalff zijn verhaal. "Is dat schijnbaar Flavio Briatore een contract heeft waarmee hij 'heel weinig' verdiend, ik geloof 1 miljoen per jaar, als adviseur. Maar hij krijgt ook een aardige commissie voor al het geld wat hij binnenbrengt. Vandaar dat Colapinto ook ineens in beeld was. Nu is Briatore niet blij met Colapinto. Dat kan ik begrijpen, want ze dachten dat hij ineens alles beter ging maken. En nu zitten ze te denken van: 'Ja, maar waarom nemen wij Pérez niet? Want wat moeten we eigenlijk met al die jonge rijders? En als we nu kijken hoe Tsunoda en Lawson met die tweede Red Bull gingen, hoe slecht was die Pérez dan? Kunnen we dan niet beter naast Pierre Gasly Sergio Pérez zetten, met een paar grote sponsors? Een paar grote Mexicaanse sponsors.'"

De kans dat Pérez binnenkort weer terugkeert in de paddock van de Formule 1, lijkt steeds aannemelijker te worden. De man uit Guadalajara wordt namelijk ook veelvuldig genoemd bij het nieuwe team van Cadillac.