Het is officieel raceweek voor de F1 Grand Prix van Canada. GPFans blikt alvast vooruit met de weersverwachtingen. Voor alsnog lijkt het een droog evenement te worden op het Circuit Gilles Villeneuve in Montreal.

De Canadese Grand Prix wordt aankomende zondag voor de zestigste keer verreden. De wedstrijd werd eerst gehouden op Mosport Park (tegenwoordig Canadian Tire Motorsport Park) en Mont-Tremblant, waar Aston Martin-baas Lawrence Stroll lange tijd eigenaar van is geweest. Sinds 1978 vinden we de Formule 1-race exclusief op Circuit Gilles Villeneuve. Het heette eerst Circuit Île Notre-Dame, vernoemd naar het eiland waarop het ligt, maar het werd in 1982 omgedoopt als eerbetoon aan Villeneuve. Lewis Hamilton en Michael Schumacher hebben het vaakst gewonnen in Canada, allebei zeven keer. Bij Ferrari staat de teller op veertien, maar de kans is groot dat McLaren dat kan evenaren. Max Verstappen heeft de laatste drie races in Montreal op zijn naam geschreven.

Bosbrand zorgt voor slechte luchtkwaliteit

De luchtkwaliteit is momenteel zeer slecht in Montreal. Door bosbranden in de prairie van Quebec hangt er rook door de hele stad en het is nog niet duidelijk wanneer deze bosbranden geblust zijn. De Canadese regering heeft een weerswaarschuwing uitgegeven en raadt aan zoveel mogelijk binnen te blijven, zeker de mensen met een mindere gezondheid. Als we kijken naar aankomend weekend, dan zien we temperaturen tussen de 20 en 25°C met afwisselend bewolking en zon. Er is weinig kans op regen.

