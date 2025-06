F1-analist Karun Chandhok maakt zich zorgen om de huidige vorm van Lewis Hamilton, vooral na zijn teleurstellende resultaat tijdens de Grand Prix van Spanje.

Hamilton werd daar zesde en verloor zelfs een positie aan Nico Hülkenberg na de safety car. Teamgenoot Charles Leclerc behaalde wél een podium, terwijl Hamilton moeite had om mee te komen. Chandhok gaf zijn mening in de Sky Sports F1-podcast: “Het begint nu toch wel een beetje kritiek te worden, denk ik. We komen nu in het tweede derde deel van het seizoen. Hij vindt niet het ritme, hij vindt niet de consistentie waarbij hij week in, week uit gelukkig is met de auto.”

Chandhok heeft voorbeelden in petto

Chandhok noemde recente weekends als voorbeelden: kwalificatieproblemen in Imola, geen topprestaties in Monaco en achterblijven bij Leclerc. “Er begint toch wel enige bezorgdheid binnen te sluipen. Als je kijkt naar de race: Charles haalde hem in en liep makkelijk bij hem weg, nog los van de verschillende bandenstrategie. Ik zou me zorgen maken. Als ik Lewis was, of deel van zijn team, dan zou ik me zorgen maken.”

Prestaties te wisselvallig, aldus de analist

Toch laat Hamilton soms nog zijn klasse zien, zoals de sprintracewinst in China en een knappe inhaalrace naar P4 in Imola. Maar Chandhok vindt dat de prestaties te wisselvallig zijn: “We zijn bijna halverwege het jaar nu; we moeten gaan uitzoeken of er een fundamenteel probleem is. Moeten we de richting qua afstelling veranderen? Ik twijfel er niet aan dat hij het nog steeds kan. Dat is duidelijk. Hij kan races winnen, maar ze moeten een goede basis voor hem vinden, zodat hij ieder weekend weet wat hij heeft. Dat is er nu niet. Hij heeft nog steeds te veel goede dagen en slechte dagen. De schommelingen zijn te groot.”

