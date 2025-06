Johnny Herbert prijst Sky Sports-verslaggever Rachel Brooks voor de wijze waarop ze Max Verstappen interviewde na afloop van de veelbesproken Grand Prix van Spanje van afgelopen zondag.

Max Verstappen liep in de slotfase van de Grand Prix van Barcelona tegen een tijdstraf van tien seconden aan, na een incident met George Russell. De viervoudig wereldkampioen kreeg de opdracht van zijn team om de Mercedes-coureur voorbij te laten, om een eventuele straf van de wedstrijdleiding te voorkomen. Verstappen ging in bocht vier van zijn gas, maar accelereerde direct weer, waardoor hij tegen de auto van Russell aanreed. De Limburger kwam uiteindelijk als vijfde over de streep, maar werd door de tijdstraf teruggezet naar de tiende stek.

Artikel gaat verder onder video

Gefrustreerde Verstappen

De 27-jarige coureur verscheen na afloop van de race opvallend koeltjes voor de camera. Hij wilde niet te veel woorden aan het incident vuil maken, en was duidelijk gefrustreerd over hoe de zondag was verlopen. Op maandag plaatste Verstappen vervolgens een statement op social media, waarin hij toegaf dat het incident met Russell niet had mogen gebeuren - en dat hij dus inderdaad fout zat. Met name in Groot-Brittannië maakt dit de tongen los.

Complimenten voor interviewer

"Rachel Brookes ondervraagde Max Verstappen op briljante wijze na afloop van de race", zo zegt Johnny Herbert bijvoorbeeld bij RoobetAlternatives. "Ze probeerde op al zijn knoppen te drukken en Verstappen reageerde niet echt. Maar tegelijkertijd dacht ik: goed gedaan, Rachel. Later kwamen we erachter dat Verstappen toegaf dat hij fout zat, dus gedurende dat interview, wist hij diep van binnen dat hij niet goed bezig was."

Gerelateerd