Red Bull Racing-teambaas Christian Horner is van mening dat de wedstrijdleiding in de Formule 1 het duidelijk aan moet geven wanneer een coureur een positie terug moet geven, omdat er anders een straf zal volgen.

Max Verstappen week na een chaotische herstart in de Grand Prix van Spanje uit naar de uitloopstrook bij bocht één, nadat hij zij aan zij met George Russell op de eerste knik afstevende. De viervoudig wereldkampioen behield hierdoor de vierde positie in de wedstrijd, maar kreeg later de opdracht van zijn team om die plek af te staan aan de Mercedes-coureur, om de dreiging van een eventuele straf voor voordeel behalen naast de baan, te neutraliseren. Verstappen deed dit, maar maakte daarbij contact met Russell - een incident dat inmiddels bij iedereen bekend zal zijn.

Verstappen had positie niet terug hoeven te geven

Om het allemaal extra pijnlijk te maken, gaf de wedstrijdleiding na afloop van de race aan dat Verstappen bij bocht één niet bewust de baan afstak, maar dat deed om contact te voorkomen. Hij had die vierde positie dus niet af te hoeven staan aan Russell. En dat de stewards met een ander oordeel kwamen dan de gemaakte inschatting van het team, valt slecht bij Red Bull Racing-teambaas Christian Horner: "Dit is precies zo'n situatie waarin het fijn zou zijn als de wedstrijdleider, als scheidsrechter, duidelijk zegt: 'ga maar door' of 'je moet die plek teruggeven'", citeert Motorsport.com.

Duidelijkheid vanuit wedstrijdleiding

Horner vervolgt: "Het is voor het team heel lastig om zo'n beslissing subjectief te nemen, omdat je dan moet kijken naar eerdere precedenten. Je kijkt naar wat je op dat moment voor je ziet en probeert te voorspellen wat de wedstrijdleiding of de stewards ervan zullen vinden." De Brit geeft aan dat je eerder over de radio nog wel eens richtlijnen kreeg vanuit de stewards, maar dat vragen nu simpelweg niet beantwoord worden: "Het zou voor de teams beter zijn als de wedstrijdleiding op zo'n moment die beslissing neemt, in plaats van dat wij moeten proberen te raden wat de stewards zullen besluiten."

