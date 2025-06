McLaren verdiende de maximale punten tijdens de F1 Grand Prix van Spanje dankzij de overwinning van Oscar Piastri en de tweede plaats van Lando Norris. Teambaas Andrea Stella geeft toe dat er zorgen waren over de strategie waarop Max Verstappen was gezet. Red Bull Racing wilde een driestopper doen en volgens Stella liet de Nederlander meer pace zien dan verwacht.

Na negen van de 24 Grands Prix heeft het al sterke McLaren nu echt de overhand in beide kampioenschappen. De voorsprong van Piastri op Verstappen is opgelopen van 25 naar 49 punten. Tegelijkertijd bij de constructeurs heeft de formatie uit Woking meer dan twee keer zoveel punten dan de nieuwe nummer twee, Ferrari. Verstappen hoopte aan schadebeperking te kunnen doen door derde te worden op Barcelona-Catalunya, maar een safety car en een wissel naar de harde band gooide roet in het eten. Hij werd door Charles Leclerc en George Russell ingehaald en door de stewards naar P10 gezet door middel van een tijdstraf vanwege contact met de laatstgenoemde.

Piastri en Norris konden niet harder pushen

"Toen we Verstappen zagen stoppen, kwamen we erachter dat ze een driestopper zouden doen", begon Stella tegenover de aanwezige media in Montmeló. "We dachten dat het geen probleem zou zijn, omdat [Norris] hem op de baan al had ingehaald en omdat we meer snelheid zouden hebben. Maar de realiteit is dat [Verstappen] juist snel was. Toen we voor de tweede stint naar de mediums gingen, waren we aan het pushen en op de pace aan het letten, en hij kwam in rap tempo dichterbij, sneller dan we hadden gehoopt. Op een gegeven moment moesten we onze coureurs vragen om harder te pushen, maar beiden antwoordden: 'Ik weet niet of ik er nog meer pace in zit dan dit'. Toen begonnen we ons zorgen te maken dat de situatie meer open lag dan we tijdens de eerste stint dachten."

McLaren-coureurs dichtbij elkaar

"Het zou ook lastig worden voor ons, omdat Oscar en Lando [op een gegeven moment] slechts twee en een halve seconden uit elkaar lagen", vervolgde de Umbriër. "Als het voor ons nodig was om Verstappen te coveren, dan hadden we met hen een probleem gehad. Maar gelukkig begon hij een beetje af te zwakken en vond Oscar aan het eind van de tweede stint wat meer snelheid. Hierdoor konden we veilig de pitstops doen zoals gepland."

