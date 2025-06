Max Verstappen staat na de F1 Grand Prix van Spanje op maar liefst 11 strafpunten en dus komt hij gevaarlijk dichtbij een schorsing. Welke coureurs zou Red Bull Racing in kunnen zetten om de viervoudig wereldkampioen te vervangen, mocht dat nodig zijn? Helaas voor de energiedrankfabrikant lijkt de keuze schaars.

In de Formule 1 loop je als coureur automatisch een schorsing voor één Grand Prix-weekend op, als je 12 strafpunten aan je broek hebt - iets wat Kevin Magnussen vorig jaar overkwam. Voor de race op het Circuit de Barcelona-Catalunya stond de teller bij Verstappen al op 8. De stewards vonden dat hij vorig jaar in Oostenrijk de veroorzaker was van het contact met Lando Norris en dat leverde 2 strafpunten op, evenals het buiten de baan duwen van de McLaren-coureur in Mexico-Stad. Voor het te hard rijden tijdens een VSC in de Sprint van São Paulo en te langzaam rijden tijdens de kwalificatie in Qatar kreeg Verstappen ieder 1 punt. De startcrash met Oscar Piastri in Abu Dhabi resulteerde in nog eens 2 punten. De strafpunten worden pas een jaar na het incident van de superlicentie geschrapt. Dus Verstappen blijft, na de clash met George Russell, op 11 punten tot aankomende 30 juni, een dag na de Grand Prix van Oostenrijk.

Hadjar, Iwasa of Lawson

Als Verstappen geschorst wordt, dan mag Red Bull Racing een andere coureur inzetten, want het is wel de bedoeling dat er gewoon twee auto's meerijden. Veel keuze heeft de Oostenrijkse formatie echter niet. Isack Hadjar of Liam Lawson zijn eigenlijk de twee beste opties. Ze komen momenteel allebei uit voor zusterteam Racing Bulls en hebben allebei al van de Red Bull mogen proeven - Hadjar tijdens vrije trainingen en Lawson tijdens de eerste twee Grands Prix van 2025. Als een van de twee de tijdelijke promotie naar het Red Bull-hoofdteam krijgt, dan zal Racing Bulls op haar beurt weer een vervanger moeten zoeken. Dit wordt dan waarschijnlijk reservecoureur Ayumu Iwasa, een titelkandidaat in de Japanse Super Formula. Red Bull zou er ook voor kunnen kiezen om Iwasa meteen in de RB21 te zetten, als Verstappen geschorst wordt, maar dat is een onwaarschijnlijk scenario.

Wie lijken het sowieso niet te worden?

Arvid Lindblad wordt door hoofdadviseur Helmut Marko gezien als een mogelijke opvolger van Verstappen, maar dat is in het geval de Limburger in de toekomst met pensioen gaat. De Red Bull-junior schreef afgelopen winter het Formula Regional Oceania Championship op zijn naam en doet het nu erg goed in de FIA Formule 2. Maar omdat de Brit slechts 17 jaar jong is, komt hij nog niet in aanmerking voor een superlicentie en dus zou hij pas na de zomerstop een realistische optie kunnen worden.

Sébastien Buemi reed tussen 2009 en 2011 drie seizoenen voor Toro Rosso (nu Racing Bulls) en werd in 2012 de reservecoureur van Red Bull Racing. Ondertussen doet hij al meer een decennium mee aan het FIA World Endurance Championship, waar hij vier wereldtitels en vier Le Mans-overwinningen heeft behaald, en de Formule E. Maar de ervaren Zwitser is sinds 2023 een ontwikkelingscoureur en niet langer reservecoureur. Er wordt niet verwacht dat Red Bull hem zal dwingen om Toyota in het WEC en Envision in de Formule E in de steek te laten om dertien jaar na zijn laatste Grand Prix nog in te vallen in de Formule 1.

Het is eveneens onwaarschijnlijk dat een ervaren man van een ander team zou invallen bij Red Bull. Denk aan Valtteri Bottas die nu de reservecoureur is van Mercedes, of Zhou Guanyu die nu de reservecoureur is van Ferrari. Deze twee grootmachten gaan natuurlijk niet Red Bull helpen. Het is ook niet voor te stellen dat ze Sergio Pérez zouden terugfluiten. 'Checo' wordt inmiddels in verband gebracht met het kersverse Cadillac-team voor 2026.

