De Grand Prix van Spanje leek uit te draaien op een makkelijke één-twee voor McLaren, maar in de slotfase kwam de race - na een herstart - weer helemaal tot leven. Max Verstappen raakte daarbij verwikkeld in duels met zowel Charles Leclerc als George Russell.

Op het rechte stuk richting de eerste bocht werd Verstappen aangetikt door Leclerc, maar daarvoor werd uiteindelijk geen straf uitgedeeld. Even later probeerde Russell hem te passeren en ook hij raakte Verstappen licht. Ook voor dat incident lijkt geen straf te volgen. Verstappen zelf kreeg wél een tijdstraf van tien seconden, omdat hij bij het teruggeven van de positie op zijn beurt Russell aantikte.

Top drie bekijkt beelden

In de cooldown room bekijkt de top drie de beelden terug. Leclerc geeft toe dat hij even schrok van het moment tussen Russell en Verstappen:"Ik dacht dat hij hem in de muur zou zetten." Piastri ziet hoe Verstappen bijna de controle verliest over de RB21 op het rechte stuk en roept: "Oh mijn god." Leclerc vervolgt: "Daar raakten we elkaar, boom! Ik probeerde er gewoon veilig omheen te rijden." Norris kan er nog wel om lachen: "Ik heb dat weleens gedaan in Mario Kart."

