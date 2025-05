Max Verstappen kan over niet al te lange tijd wéér een nieuwe teamgenoot krijgen. Christian Horner waarschuwt namelijk dat Yuki Tsunoda meer punten moet gaan scoren, als hij het tweede zitje bij Red Bull Racing wil. Tegelijkertijd is de teambaas onder de indruk van hoe Isack Hadjar het doet bij zusterteam Racing Bulls.

Verstappen heeft in de afgelopen zeven maanden drie verschillende teamgenoten gehad. Sergio Pérez moest na vier seizoenen bij de energiedrankfabrikant plaatsmaken voor Liam Lawson. 'Checo' kwam niet meer in de buurt van het podium, maar ondertussen zijn we erachter gekomen dat het meer aan de auto ligt dan aan het talent in het gevloekte tweede stoeltje. Lawson kwam überhaupt niet eens in de punten en werd na twee Grands Prix gedegradeerd. Tegelijkertijd kreeg Tsunoda de promotie, maar hij is nog niet hoger gefinisht dan P9. Aan de andere kant is het beste resultaat van Hadjar een P6.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Geruchten over toekomst Horner gaan door de paddock: "Alpine is naar hem aan het vissen"

Waarschuwing voor Tsunoda

"Yuki heeft de moeilijkste taak in de Formule 1: de teamgenoot van Max zijn", begon Horner tegenover de Duitse krant Bild. "Het feit dat hij constant vergeleken wordt, is lastig. Dit mag je op psychologisch vlak niet onderschatten, wanneer je het opneemt tegen de beste coureur in de Formule 1, misschien zelfs allertijden. Yuki past qua persoonlijkheid perfect binnen het team. Hij is een goede gast die veel bijdraagt in de garage. Maar als hij voor volgend jaar nog overwogen wil worden, dan moet hij blijven verbeteren", zo wordt Tsunoda door de Brit gewaarschuwd.

OOK INTERESSANT: Verstappen positief richting kwalificatie in Spanje: "Hebben slechtere vrijdagen gehad"

Complimenten aan het adres van Hadjar

Tegelijkertijd is Horner lovend over Hadjar. "Ik denk dat hij de beste van de rookies is", zei hij tegenover het Franse Canal+. "Hij presteert tot nu toe beter vergeleken met wat onze verwachtingen waren - die overtreft hij. Hij is snel, hij is consistent. Het is een geweldige start van zijn Formule 1-carrière geweest. Hij moet nu die momentum zien vast te houden. Hij heeft een geweldige toekomst, als hij zo blijft presteren."

Gerelateerd