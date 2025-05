Tussen de F1 Grands Prix van Spanje en Monaco doken geruchten op dat Ferrari contact had gezocht met Christian Horner om een mogelijke overstap te bespreken. Volgens Viaplay-commentator Nelson Valkenburg is Ferrari echter niet het enige team, want ook Alpine, wat momenteel officieel geen teambaas heeft, zou naar de Red Bull-topman aan het vissen zijn.

Het was het Duitse Bild dat eerder deze week met het verhaal kwam dat Ferrari, zowel informeel als mondeling, naar Horner was gestapt om een transfer te bespreken. De Brit kon er tijdens de persconferentie op vrijdag wel om lachen. "Kijk, natuurlijk is het altijd vleiend om met andere teams in verband te worden gebrach. Maar mijn toewijding, 100 procent, ligt bij Red Bull. Het is altijd voor de lange termijn geweest en dat zal ook zeker zo blijven. Er gaan een boel verhalen rond, dat is altijd zo in deze industrie. Dan gaan mensen weer hier naartoe en dan weer daar naartoe, wat dan ook. Maar mensen binnen het team weten precies wat de situatie is. Mijn Italiaans is slechter dan het Engels van Flavio [Briatore], dus hoe zou dat ooit kunnen werken?"

Horner naar Alpine en Leclerc naar Red Bull?

Valkenburg gaat in op de geruchten: "We horen in de paddock dat Alpine een beetje aan het vissen is naar Christian Horner of vice versa", aldus de commentator. "Er gebeurt op dit moment gewoon een hoop daar. Er wordt heel veel gesproken, gefluisterd, en ook een beetje een campagne gevoerd tegen Horner in de paddock heb ik soms het idee. Ik weet niet of Horner de oplossing is voor Ferrari om vervolgens de juiste mensen aan te trekken. Dit voelt als een beetje prikken en kijken of je ergens wat kan instabiliteit kan creëren."

De onzekerheid over de nieuwe auto's van 2026 en de daarbij behorende nieuwe pikorde zou hier een reden van kunnen zijn. "Er zijn heel veel rijders die op dit moment naar elkaar kijken. Ik kan me heel goed voorstellen dat [Charles] Leclerc denkt: 'Als die Verstappen toch gaat, dan bel ik gelijk Red Bull op'. Er zijn heel veel teambazen die aan het kijken zijn, en er is zoveel onzekerheid voor volgend jaar."

