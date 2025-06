Reactie Verstappen

Max Verstappen kwam goed van zijn plek bij de start en ging na de eerste bocht voorbij aan Lando Norris voor de tweede plaats. Al snel werd echter duidelijk dat het tempo van de Red Bull geen match was voor de snelheid van McLaren, waarna Norris al snel weer langszij kwam op het rechte stuk. Red Bull Racing koos daarom voor een driestopper, in een poging in de slotfase van de wedstrijd een bandenvoordeel te hebben ten opzichte van Norris en Oscar Piastri.

Met nog elf ronden te gaan viel de Mercedes van Kimi Antonelli echter stil, waardoor de safety car de baan opkwam. De volledige top drie ging naar binnen, maar waar iedereen een setje softs ophaalde, kreeg Verstappen de harde band onder zijn Red Bull geschroefd: "Dit was de enige optie", zo klonk het over de boordradio. Bij de herstart verloor Verstappen bijna de controle, waarna Charles Leclerc langszij kwam en ook George Russell de aanval inzette. Verstappen ging wijd en bleef de Mercedes-coureur zo voor. Hij moest de positie teruggeven, maar de Limburger leek vervolgens bijna bewust op Russell in te sturen. De twee maakten contact, Verstappen kreeg een straf van tien seconden en werd uiteindelijk als tiende gekwalificeerd.

Verstappen reageert op Grand Prix van Spanje

"Het is jammer met die safety car op het eind, dat kwam niet goed uit voor ons", vertelt Verstappen na afloop tegenover Viaplay. "We hadden ook niet echt banden meer over, alleen een setje softs die zes ronden oud waren. Achteraf hadden we misschien buiten moeten blijven. Maar die harde banden hadden echt totaal geen grip. Die zes ronden konden we niks mee doen. Ik denk dat ze op dat moment dachten dat het de logische keuze was, maar ze hadden echt heel weinig grip."

Incident met Russell

Verstappen vervolgt: "Ik had nul grip, dus de auto brak uit in de laatste bocht. Op het midden van het rechte stuk werd er tegen m'n wiel aangereden, en in die eerste bocht mag je zelf invullen wat daar gebeurde...", doelt hij op het moment met Leclerc. "Dat leek me redelijk duidelijk. Als je dan die positie terug moet geven... Daar was ik het duidelijk niet mee eens."

Over het opmerkelijke moment met Russell, wil Verstappen weinig kwijt. "We reden tegen elkaar aan", klinkt het cynisch. Als hem gevraagd wordt of hij het had kunnen voorkomen, klinkt het: "Klopt." Waarom hij dat niet deed? "Geen idee, Chiel. Ik weet het niet", aldus de wereldkampioen, die duidelijk even kortsluiting kreeg.

