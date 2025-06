Nico Rosberg zegt "zeker te weten" dat Oscar Piastri en Lando Norris inmiddels getraumatiseerd zijn door Max Verstappen, en dat het McLaren-duo met knikkende knieën op de eerste bocht af zullen gaan in Spanje.

Het team van McLaren domineerde ook in Barcelona de kwalificatie, ondanks de veel geanticipeerde nieuwe regels omtrent de voorvleugels. Oscar Piastri greep pole positon, met Lando Norris direct daar achter. Max Verstappen kwalificeerde zich als derde, terwijl George Russell zondagmiddag de tweede startrij completeert op de vierde stek. Een aangename positie voor de Mercedes-coureur. Afgelopen jaar startte hij ook als vierde, maar ging hij na bocht één aan de leiding in de race.

Getraumatiseerd door Verstappen

Volgens Nico Rosberg zullen Piastri en Norris zich echter niet druk maken om Russell. "Tuurlijk wil je op pole staan, maar tegelijkertijd heb je Max Verstappen direct achter je staan. Het is altijd ontzettend oncomfortabel om Verstappen achter je te hebben", klinkt het bij Sky Sports F1. En met name allebei de McLaren-coureurs, zijn inmiddels getraumatiseerd door Max Verstappen."

Divebomb

De wereldkampioen van 2016 vervolgt: "Verstappen greep Piastri in de eerste bocht in Melbourne en in Imola. Norris greep hij de afgelopen tien keer. Ze zijn allebei bang. Dat wordt onderschat. Je bent echt bang, want je ziet die gast weer achter je staan. Je weet dat hij het gaat proberen en een divebomb gaat doen. Je bent écht heel bang."

