Oscar Piastri en Lando Norris bleken voor iedereen tijdens de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Spanje te snel te zijn, maar achter het duo van McLaren werden Max Verstappen en George Russell derde en vierde met exact dezelfde tijd. Waarom start Verstappen morgen dan vanaf P3 en Russell vanaf P4 aan de race?

Piastri zou met een 1:11.546 zijn vierde pole van 2025 veroveren met 0.209 seconden voorsprong op Norris. McLaren was het hele weekend al het sterkst en de nieuwe aanpassingen rondom de voorvleugel lijken hun, zoals ze bij McLaren ook al hadden gezegd, niet veel langzamer te maken. Achter Piastri en Norris reden Verstappen en Russell allebei echter dezelfde tijd: 1:11.848.

Verstappen voor Russell

Het is al een keer eerder gebeurd met dezelfde twee coureurs: Canada 2024. Toen zou Russell uiteindelijk met een 1:12.000 pole pakken voor Verstappen, die dezelfde tijd reed. Op basis waarvan wordt dit dan bepaald? In de reglementen van de FIA staat dat als er na een kwalificatie twee coureurs dezelfde tijd hebben genoteerd, er niet nog verder dan duizendsten (0.000) wordt gekeken. In plaats daarvan is de coureur die als eerste de tijd reed, de coureur die de plek krijgt. Daar waar het in Canada vorig jaar dus Russell, was, was het tijdens Q3 in Spanje dus Verstappen die de 1:11.848 als eerste reed en dus morgen vanaf P3 mag gaan starten.

