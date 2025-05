Lando Norris beleeft weken met ups en downs. Maar het lijkt erop dat de Britse coureur zijn vorm heeft weten te herpakken. Na de raceoverwinning in Monaco loopt hij nog verder in op zijn teamgenoot Oscar Piastri. Tijdens de persconferentie in Barcelona blikt hij terug op dit bijzondere weekend.

"Ik was blijer met mijn poleposition op zaterdag [in Monaco, red.] dan met mijn overwinning op zondag. Het was waarschijnlijk mijn beste kwalificatie van het seizoen. Het gaf me zeker een boost, maar het is niet zo dat ik nu aankom met het gevoel beter dan ooit te zijn. Er zijn nog steeds dingen waar ik aan moet werken en die ik moet verbeteren." Het lijkt er dus op dat Norris zijn zelfvertrouwen heeft weten te vinden, iets waar hij een langere tijd mee leek te kampen.

Geweldig weekend voor Norris in Monaco

"De kwalificatie in Monaco is de mooiste ronde in de Formule 1, in de autosport. Het is het meest angstaanjagend, je voelt je het meest ongemakkelijk, en je hebt de grootste glimlach als je over de finish komt", zegt de Brit. "Het is om verschillende redenen speciaal; was het de zwaarst bevochten race? Waarschijnlijk niet. Maar de race met de meeste druk op zaterdag? Dan wel, ja." Vervolgens geeft Norris aan wat hij heeft gedaan om deze overwinning te vieren: "We hebben gewoon lekker gegeten, een heerlijk diner gehad."

Een derde van het seizoen zit erop

Ondertussen zijn we al op een derde van het seizoen aangekomen. Piastri staat tot nu toe nog op de eerste plek in het coureurskampioenschap, maar Norris hijgt hem in de nek met slechts 3 punten achterstand. "De zaterdagen kenden veel meer ups en downs, maar met mijn zondagen... In waarschijnlijk 95% van mijn races ben ik tevreden", blikt Norris terug op het eerste deel van dit seizoen

