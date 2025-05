Het tijdschema voor de Grand Prix van Spanje

Na de races in Imola en afgelopen weekend in Monaco staat de laatste stop van de triple header op het programma: de Grand Prix van Spanje. De race in Barcelona is voor veel teams bekend terrein, aangezien het circuit in het verleden dienstdeed als testlocatie voor de Formule 1.

Na de race in Monaco heeft winnaar Lando Norris het gat naar zijn teamgenoot en klassementsleider Oscar Piastri verkleind tot drie punten. Max Verstappen blijft derde in het klassement en staat nu 25 punten achter op de Australiër. In het constructeurskampioenschap leidt McLaren met 319 punten, gevolgd door Mercedes met 147. Red Bull Racing staat daar vlak achter met 143 punten, terwijl Ferrari met 142 punten vierde staat.

TD018

Het raceweekend in Spanje zou weleens verrassend kunnen verlopen. De befaamde TD018 (Technical Directive) gaat namelijk komend weekend in. De aangescherpte regelgeving rond de flexiwings kan de krachtsverhoudingen in de Formule 1 flink opschudden. Flexiwings zijn sinds vorig jaar weer een hot topic binnen de sport, en het wordt interessant om te zien welk team het meest wordt geraakt door deze nieuwe richtlijn.

Circuit de Barcelona-Catalunya

Aankomend weekend vormt het Circuit de Barcelona-Catalunya het strijdtoneel. Het circuit is 4,6 kilometer lang en telt 66 ronden. Er zijn twee DRS-zones: één op het rechte stuk van start/finish en één na bocht negen, op weg naar bocht tien. Max Verstappen heeft nog altijd het ronderecord in handen met een tijd van 1:16.330, gereden in 2023.

Tijdschema Grand Prix van Spanje

Vrijdag 30 mei wordt de eerste vrije training in Spanje afgetrapt om 13:30 uur. Om 17:00 uur is het vervolgens tijd voor de tweede oefensessie. Zaterdag 31 mei om 12:30 uur vindt de derde en tevens laatste vrije training plaats, want om 16:00 uur gaan de coureurs kwalificeren. De Grand Prix van Spanje gaat zondag 1 juni om 15:00 uur van start.

Vrijdag 30 mei

13:30 uur: Vrije Training 1

17:00 uur: Vrije Training 2

Zaterdag 31 mei

12:30 uur: Vrije Training 3

16:00 uur: Kwalificatie

Zondag 1 juni

15:00 uur: Grand Prix van Spanje

