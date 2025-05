Als het aan Helmut Marko ligt, dan moet de Grand Prix van Monaco van de F1-kalender verdwijnen. De hoofdadviseur van Red Bull zegt dat de race vaak een farce is. Positief over de kansen van Max Verstappen in de RB21-bolide is hij ook niet.

Red Bull Racing maakte vorig jaar een van haar slechtere Grands Prix mee in Monaco. Sergio Pérez werd al in Q1 uitgeschakeld en kwam niet ongeschonden door de openingsronde. Hij crashte samen met Kevin Magnussen en Nico Hülkenberg in Beau Rivage en schreef de auto af. Verstappen kon de Ferrari's en McLarens niet bijhouden en zat vast achter de Mercedes van George Russell. Hij startte als zesde en finishte als zesde. De Red Bull houdt niet van langzame bochten en al helemaal niet van kerbs en hobbels. Marko lijkt momenteel geen wonderen te verwachten ten opzichte van 2024.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Hadjar niet bezig met Red Bull-zitje: "Laat ik aan mijn moeder over"

Het kan alleen maar slechter gaan voor Red Bull

"Het is een compleet ander circuit [vergeleken met Imola] met alleen maar langzame bochten. Het kan daar significant slechter gaan", antwoordde Marko op de vraag van oe24 over wat Red Bull Racing en Max Verstappen te wachten staat in Monaco. Kan Verstappen dan puur op rijkunst een goed resultaat in de wacht slepen? "Max bewees bij de start opnieuw dat hij de beste is: hij herkent een gaatje en maakt daar gebruik van op een manier zoals alleen hij dat kan."

De 82-jarige uit Graz is hoe dan ook geen fan van Monaco: "Vanuit het perspectief van de coureur komt het meestal alleen aan op de kwalificatie, op die ene snelle ronde. De race zelf is vaak een farce. [Charles] Leclerc en [Carlos] Sainz waren vorig jaar soms langzamer dan de Formule 3. In mijn tijd - en ik reed in Monaco in de Formule 3, Formule Vee en Formule 1 - was dat anders. Toen was het een echte uitdaging, zonder vangrails, helemaal niets."

Gerelateerd