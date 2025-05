Isack Hadjar is naar eigen zeggen nog helemaal niet bezig met een eventueel zitje bij Red Bull Racing. De Racing Bulls-coureur maakt dit seizoen grote indruk als rookie, en wordt zodoende regelmatig in verband gebracht met een promotie naar de Oostenrijkse hoofdmacht.

Yuki Tsunoda is sinds de Grand Prix van Japan de teammaat van Max Verstappen bij Red Bull Racing. De Japanse coureur werd na de eerste twee races van het seizoen onverwachts gepromoveerd vanuit het zusterteam, als vervanger van de tegenvallende Liam Lawson. Alhoewel de Red Bull-top meerdere keren heeft uitgesproken dat Tsunoda sowieso het seizoen bij Red Bull Racing af mag maken en dus de tijd krijgt om te groeien, wordt er in het geruchtencircuit gefluisterd dat dit in werkelijkheid wel eens een ander verhaal zou kunnen zijn.

Hadjar naar Red Bull Racing?

Isack Hadjar wordt steeds vaker naar voren geschoven als mogelijke vervanger van Tsunoda. De twintigjarige Franse Algerijn debuteert dit seizoen in de Formule 1 bij Racing Bulls, waar hij grote indruk maakt. Hadjar heeft in de eerste zeven races evenveel punten bij elkaar gereden, en is vaker wel dan niet de eerste Red Bull-coureur in het veld achter Max Verstappen.

Niet bezig met Red Bull-zitje

Zelf is Hadjar echter niet bezig met een eventuele promotie: "Ik heb daar helemaal nog niet over nagedacht", klinkt het vanuit Monaco. "We gaan vanzelf zien wanneer het zover is. Op dit moment heb ik echt nog geen idee. Dit soort dingen laat ik aan mijn moeder over, en dan zullen we wel zien."

