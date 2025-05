De Grand Prix van Monaco kent dit seizoen een extra element: alle rijders moeten verplicht minimaal twee keer naar binnen voor een pitstop. En een groot deel van de coureurs vindt dat een goede toevoeging.

Het Formule 1-circus is neergestreken in Monaco, waar aanstaande zondag de achtste ronde van het wereldkampioenschap wordt verreden. De stratenrace in de dwergstaat is één van de paradepaardjes van de Formule 1-kalender vanwege het enorm krappe circuit en de historische en prachtige omgeving, maar op de zondag zelf gebeurt er vaak weinig spannends. De muren staan dusdanig dicht bij dat inhalen op de baan vrijwel onmogelijk is, waardoor de kwalificatie vaak voor een groot deel de uitslag van de race in beton giet.

Verplicht twee keer naar binnen

Om een extra element aan de race toe te voegen, moeten alle coureurs dit jaar verplicht minimaal twee keer naar binnen komen voor een pitstop. "Er wordt vooral veel gezegd door de coureurs dat ze het een goede toevoeging vinden", vertelt Jan Bolscher. "Max vertelde ook dat dit écht iets toe kan voegen aan de race. De Grand Prix van Monaco is normaal gesproken vrij voorspelbaar. Max vertelde gisteren dat als de pitstop hier goed gaat, het daarna een kwestie van de race uitrijden en de muur niet raken is."

Een extra element

Hij vervolgt: "Nu wordt daar een soort extra gokelement aan toegevoegd. Dus inderdaad, qua strategieën is het de vraag of je vroeg of laat naar binnen gaat. Max vertelde dat het wel eens een gekkenhuis zou kunnen worden, want de teams gaan uiteraard een gok nemen met de strategie. Dus het is een goede toevoeging, dat vinden ook alle coureurs die we erover gesproken hebben."

